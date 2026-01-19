CHP Myk'da Emeklilerin Durumu ve TBMM'deki Oylama Ele Alındı... "Emekliler İçin Birinci Parti Chp" - Son Dakika
CHP Myk'da Emeklilerin Durumu ve TBMM'deki Oylama Ele Alındı... "Emekliler İçin Birinci Parti Chp"

19.01.2026 19:43  Güncelleme: 23:21
CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında gerçekleştirilen MYK toplantısında emekli maaşlarının artırılması gündeme geldi. Partinin miting takvimi, Suriye'deki durum ve parti içi gelişmeler ele alındı. Yapılan anketlere göre CHP, 65 yaş üstü seçmenler arasında birinci parti konumunu koruyor.

Haber: Gülara SUBAŞI

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında gerçekleştirilen MYK toplantısında bu hafta TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmesi beklenen en düşük emekli aylığının yükseltilmesine ilişkin düzenleme masaya yatırıldı. CHP'nin emekli maaşlarına yönelik TBMM'de sürdürdüğü nöbet 12'nci gününde devam ederken MYK'da gündeme gelen anketlerde CHP'nin birinci parti konumunu koruduğu görüldü. 65 yaş üstü seçmenin baz alındığı verilerde ise CHP yüzde 34,5'lik oy oranıyla birinci partiyken AK Parti'nin yüzde 19 ile ikinci parti olduğu kaydedildi.

CHP MYK, Parti Genel Merkezi'nde CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında toplandı. Saat 13.45'te başlayan toplantı yaklaşık beş saat sürdü. Toplantıda TBMM Genel Kurulu'nda devam eden emekli nöbeti, miting takvimi, Suriye'deki son durum, CHP'li belediyelere yönelik dava süreçleri ve anketler ele alındı. Toplantıda ekonomi, dış politika ve güvenlik alanlarında sunumlar yapıldı.

83'üncü miting Çekmeköy, 84'üncü miting Yalova

CHP, "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" temalı mitinglerine devam ediyor. Bu kapsamda 83'üncü miting 21 Ocak Çarşamba günü Çekmeköy'de; 84'üncü miting 24 Ocak Cumartesi günü Yalova'da düzenlenecek. CHP'nin haftaya yapacağı il mitingi için adresin Çorum olması planlanıyor. CHP, çarşamba akşamları İstanbul'un bir ilçesinde düzenlenen mitingler için ise yeni yol haritasını değerlendiriyor. Kurmaylar, 39 ilçe tamamlandıktan sonra farklı yöntemlerle sahada olmaya devam edeceklerini belirtirken Genel Başkan Özgür Özel'in CHP'li belediyelerin açılışları, esnaf ve pazar ziyaretleriyle çarşamba günlerini İstanbul'a ayırmaya devam edeceğini kaydetti.

Silivri'de "uzun soluklu" eylem planı

CHP Lideri Özel, 23 Ocak Cuma günü, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın dördüncü duruşması için İstanbul'da olacak. Ayrıca CHP partinin Silivri'de tutuklu bulunan cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun 9 Mart'ta başlayacak yargılaması sırasında tüm örgütleriyle Silivri'de olacak. Partinin dava için ciddi bir hazırlık içinde olduğu, hukukçu milletvekillerinin davayı takibi için görevlendirme ve işbölümü yapılacağını kaydeden kurmaylar, "Silivri'de uzun soluklu bir eylem planlayacağız, örgütün gücünü oraya yoğunlaştıracağız" dedi.

"Samimiyet testi"

CHP'nin Meclis'te devam eden "emekli nöbeti" toplantının gündem maddeleri arasındaydı. Toplantıda son seçim anketleri de gündeme geldi. Alınan bilgilere göre, 65 yaş üstü seçmenler üzerinde yapılan kamuoyu yoklamalarında, CHP yüzde 34,5'lik oy oranıyla birinci parti. AK Parti ise yüzde 19 oy oranıyla ikinci parti durumunda bulunuyor. 5 Ocak'ta TBMM'de başlayan emekli nöbetinin, il ve ilçe örgütlerinde devam edeceğinin altını çizen parti kurmayları, "Düzenleme Genel Kurul'a geldiğinde tam kadro orada olacağız. Biz üzerimize düşeni yapacağız. Bu rakama 'sefalet ücreti' diyen herkes üzerine düşeni yaparsa emekliler çoğunluk. Bu bir samimiyet testi olacak" diye konuştu. Özel'in de oylamaya katılacağı öğrenildi.

Depremin üçüncü yılında bir haftalık program

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin üçüncü yılında CHP kalabalık bir heyetle bölgede olacak. Yıl dönümünden birkaç gün önce milletvekilleri, PM üyeleri ve örgüt sahaya inecek. CHP Lideri Özel'in de bir hafta boyunca deprem bölgesinde olması; Hatay, Adıyaman, Malatya ve Kahramanmaraş'taki anma programlarına katılması bekleniyor.

Kaynak: ANKA

