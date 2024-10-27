CHP MYK Toplantısı Sonuçlandı

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(İSTANBUL) - CHP Merkez Yönetim Kurulu'nun (MYK) İstanbul İl Başkanlığı'nda yapılan toplantısı sona erdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul'da Teröre ve Şiddete Karşı Yaşam Hakkı Mitingi düzenledi. Özel, miting sonrasında İl Başkanlığı'nda düzenlenen MYK toplantısını yönetti.

Toplantı sonrası her hangi bir açıklama yapılmadı.