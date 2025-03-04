CHP MYK Toplantısında Önemli Gündem Maddeleri - Son Dakika
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CHP MYK Toplantısında Önemli Gündem Maddeleri

CHP MYK, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı. Gündemde PKK lideri Öcalan'ın çağrısı, belediye başkanlarına yapılan operasyonlar, kayyumlar ve 23 Mart'taki ön seçim yer aldı. Demokratikleşme Komisyonu da çalışmalarını sundu.

04.03.2025 09:17  Güncelleme: 10:49
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(ANKARA) - CHP MYK, CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında dün toplandı. MYK'nın gündeminde; terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın çağrısı, belediye başkanlarına düzenlenen operasyonlar, kayyumlar ve 23 Mart'ta yapılacak ön seçim vardı. MYK toplantısında ayrıca, demokratikleşme adımları için kurulan komisyonun, İmralı'dan gelen çağrı sonrasında yürüttüğü çalışmaların sunumu yapıldı.

CHP MYK toplantısı, CHP Lideri Özgür Özel başkanlığında parti genel merkezinde dün yapıldı. Saat 11.30 itibarıyla başlayan MYK toplantısı yaklaşık dört buçuk saat sürdü. MYK'nın gündem maddeleri arasında güncel siyasi değerlendirmeler; terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın PKK'nın kendini feshetmesine ilişkin yaptığı çağrı, CHP'li belediye başkanlarına düzenlenen operasyonlar, kayyumlar ve 23 Mart'ta CHP'nin cumhurbaşkanı adayının belirleneceği ön seçim vardı.

Demokratikleşme Komisyonu sunumu yapıldı

CHP'nin Adalet Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen başkanlığında faaliyet yürüten demokratikleşme komisyonunun son siyasi gelişmeler ışığında yaptığı çalışmalar, MYK toplantısında yapılan sunumla anlatıldı. Türkiye'deki temel sorunların kaynağının demokratikleşme sorunu olduğunu aktaran kurmaylar, komisyonun yürüttüğü taslak çalışmasının sunumunun yapıldığını, taslak çalışmasının haftaya tamamlanacağını aktardı.

"Bu iktidarla Anayasa yapılması konusundaki tavrımız net"

Mevcut iktidarla Anayasa yapılması konusundaki tavırlarının net olduğunu aktaran kurmaylar, "AKP iktidarıyla bir Anayasa yapılması mümkün değil. Ama Türkiye'nin de demorkatikleşmeye ihtiyacı var. Biz CHP olarak bir yol haritası çıkarıyoruz. Bu anlayış iktidarda olduğu sürece bu yol haritasının hayata geçmesi mümkün değil. Ama biz kendi bakış açımızı ortaya koyup olması gerekenleri gösteriyoruz" dedi.

Böyle bir taslağın hazırlanıyor olmasının bir Anayasa değişikliği noktasında olduklarını akla getirmemesi gerektiğini vurgulayan kurmaylar, "Türkiye'deki demokratikleşme sorunu neleri kapsıyorsa eksiklik gördüğümüz tüm başlıklar üzerine çalışıyoruz, önerilerimizi maddeleştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

"Belli kırmızı çizgilerimiz var"

Bu iktidarla bir Anayasa değişikliğine onay vermeyeceklerini aktaran kurmaylar, "Belli kırmızı çizgilerimiz var: Anayasa'nın ilk dört maddesine dokunulmaması, üniter devlet yapısı sağlanması, bu iktidarla bir Anayasa değişikliğinin yapılmaması ve bu anlamdaki görüşmelerin en şeffaf şekilde parlamentoda yürütülmesi. Ama onun dışında bu endişeleri barındırmıyor olsa bile bu zihniyetteki bir iktidarla Anayasa değişikliğinin yapılamayacağını düşünüyoruz" dedi.

"Partiye 150 bin yeni üye geldi"

23 Mart'ta yapılacak ön seçimde cumhurbaşkanı adayını belirleyecek olan CHP, ön seçimde oy kullanılabilmesi için 28 Şubat tarihine kadar partiye üye kaydı yaptırılması gerektiğini açıkladı. Üyelik başvurusu için açıklanan takvimin geride kalması üzerine, MYK toplantısında partinin güncel üye sayısı da gündeme geldi. Ön seçim süreci başladığında 1 milyon 500 bin CHP üyesi olduğunu aktaran kurmaylar, üye sayısının bir aylık süreçte 1 milyon 650 bine çıktığını ve partiye 150 bin yeni üye katıldığını aktardı.

Kaynak: ANKA

Özgür Özel, Politika, 23 Mart, Ekonomi, Güncel, PKK, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP MYK Toplantısında Önemli Gündem Maddeleri - Son Dakika

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