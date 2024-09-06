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CHP Olağanüstü Kurultayı Başladı

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, CHP'nin tüzük değişikliklerinin görüşüleceği 20'nci Olağanüstü Kurultayı'na ilişkin açıklamalarda bulundu. Bulut, kurultayın parti programının ilk günü olduğunu belirterek, iktidara giden yolda önlerindeki engellerin ortadan kalktığını söyledi.

06.09.2024 11:47
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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, CHP'nin tüzük değişikliklerinin görüşüleceği 20'nci Olağanüstü Kurultayı'na ilişkin, "İktidara giden yolda önümüzdeki taşları temizliyoruz şu an da. Hem örgütün talepleri yerine geliyor hem de gelecekle ilgili oluşabilecek engellerin hepsi ortadan kalkıyor" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, ANKA Haber Ajansı'na tüzük kurultayını değerlendirdi. Bugünkü kurultayın parti programının ilk günü olduğunu belirten Burhanettin Bulut, şunları kaydetti:

"Bizim açımızdan, parti açısından çok kıymetli. İktidara giden yolda önümüzdeki taşları temizliyoruz şu an da. Hem örgütün talepleri yerine geliyor hem de gelecekle ilgili oluşabilecek engellerin hepsi ortadan kalkıyor. Bu olağanüstü kurultay tek başına partinin kendine ait maddelerini düzenlemesi değil ayrıca parti programının da ilk günü. Bugün tüzük kurultayını tamamladıktan sonra yarın itibarıyla parti programına ilişkin çalışmalar yapacağız. Memleketin meseleleri, yurttaşın kaotik hale gelen geçim derdi, insanların kendini güvende hissetmediği yargı ve hukuksal boyut başta olmak üzere tüm meselelerin tartışılacağı bir platform oluşturuyoruz. Normalde kurultaylar tek bir salonda olur ama biz ikinci gün altı salonda bu meseleleri tartışacağız. Bununla kalmayacak üçüncü günde bu sefer uluslararası sosyal demokrat meseleleri tartışacağız. Sosyalist Entarnasyonel'den misafirlerimiz olacak, onları dinleyeceğiz. Bu değişik kurultayı aslında, Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar hazırlığının önemli bir evresi, başlangıcı."

"Dinamik ve genç kadro tüzük maddelerini yenileyerek iktidarın önünü açıyor"

CHP'deki değişimin, 31 Mart seçimleriyle Türkiye'ye yansıdığını söyleyen Bulut şunları kaydetti:

"Değişim, seçimli olağan kurultayda başladı, genç bir kadro kuruldu. Bugün 43 yaş ortalamada bir Parti Meclisi var. Parti Meclisi partinin en önemli karar organıdır. 60 kişilik heyet adayları, parti politikalarını belirler. O dinamik ve genç kadro bugün tüzük maddelerini de yenileyerek aslında iktidarın önünü açıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin değişikliği Türkiye'ye nasıl yansır, en basit örneği 31 Mart seçimleri. 31 Mart seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye'nin birinci partisi oldu. O görev ve sorumlulukla, o günden bu yana çalışmalarına devam ediyor. Sokakta Cumhuriyet Halk Partisi, Meclis'te Cumhuriyet Halk Partisi, her türlü hukuksuzluğa, haksızlığa uğrayan herkesin yanında Cumhuriyet Halk Partisi. Cumhuriyet Halk Partisi, kendi üzerine düşen tüm görevleri yerine getirmeye çalışıyor. Türkiye'de iktidarı değiştirmek en büyük değişim olacak."

CHP Olağanüstü Kurultayı Başladı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Olağanüstü Kurultayı Başladı - Son Dakika

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