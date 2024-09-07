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CHP'de Tüzük Değişikliğine Onay

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 20'nci Olağanüstü Kurultayı'nda tüzük değişikliği kabul edildi. Kabul edilen tüzükte, başkan adayı olabilmek için gereken imza oranları belirlendi ve yöntemlerde değişiklik yapıldı.

07.09.2024 04:39
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CUMHURİYET Halk Partisi'nin (CHP) 20'nci Olağanüstü Kurultayı'nda tüzük değişikliği kabul edildi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 20'nci Olağanüstü Kurultayı Ankara'da ATO Congresium'da tamamlandı. Kurultayda parti üyeleri, il başkanları, milletvekilleri, Parti Meclisi üyeleri ve eski genel başkanların önerileriyle hazırlanan tüzük oylama sonucu kabul edildi. CHP'nin 20'nci Olağanüstü Kurultayı'nda kabul edilen tüzükteki 41. maddeye, "Kongrelerde başkan adayı olabilmek için kongre üye tamsayısının en az yüzde 10'unun, en çok yüzde 15'inin yazılı önerisi gerekir. Adaylar yüzde 15'ten çok imza toplayamaz, kongre başkanlığına sunamaz" ibaresi eklendi.

Genel Başkan adayı olmak için kongre üye tamsayısının en az yüzde 5'inin, en çok ise yüzde 10'unun yazılı önerisi gerekli olacak. Adaylar, yüzde 10'dan çok imza topladığı takdirde kurultay başkanlığına adaylık sunulamayacak. Öte yandan, adaylık sürecinde delegeler, kongrelerde sadece bir aday için imza verebilecek. Kongrelerde ise delegeler, sadece bir genel başkan adayı için oy kullanabilecek.

YÖNTEME PARTİ MECLİSİ KARAR VERECEK

Değişiklikle birlikte, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) üyeliği için adayların belirlenmesine yönelik yöntemlerin, ön seçim, örgüt denetiminde ön seçim, aday yoklaması, örgüt denetiminde aday yoklaması, merkez yoklaması yöntemleriyle belirlenecek. Tüzüğe göre, Parti Meclisi (PM) seçim çevresinde hangi yöntemin uygulanacağına, il örgütlerinin görüşü doğrultusunda karar verecek.

Oylama sonucu kabul edilen yeni tüzükte, örgüt denetiminde önseçim veya örgüt denetiminde aday yoklaması yapılan seçim çevrelerinde Parti Meclisi, TBMM üye tamsayısının yüzde 15'i kadar sırayı genel merkez kontenjanı olarak belirleyebilecek. Bu kontenjan ise her bir seçim çevresinde toplam milletvekili sayısının yüzde 15'i kadar olabilecek. Öte yandan yeni tüzükte, seçim çevresinin aday listesinin birinci sırasında engelli adaya yer verilecek.

3 DÖNEM KURALI

Kabul edilen tüzüğe göre, bir kişi en fazla 3 dönem üst üste milletvekili, belediye başkanı, belediye veya il genel meclis üyesi seçilebilecek. Yeni tüzüğe göre dönem sınırının 27. dönemden başlatılmasına karar verildi. Yarısı tamamlanmadan seçimlerin yenilendiği yasama dönemli ise hesaba katılmayacak. Ayrıca, partinin milletvekili bulunmayan seçim çevrelerinde milletvekili çıkarmak ya da bu seçim çevrelerinde partinin oyunu yükseltmek amacıyla MYK önerisi, Parti Meclisi'nde alınacak kararla dönem kuralı uygulanamayacağı kararı tüzükte yerini aldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel CHP'de Tüzük Değişikliğine Onay - Son Dakika

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