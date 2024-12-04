CHP'nin 2025 Bütçe Görüşmeleri İle İlgili Toplantısı - Son Dakika
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CHP'nin 2025 Bütçe Görüşmeleri İle İlgili Toplantısı

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CHP Grubu, 9 Aralık'ta başlayacak bütçe görüşmelerine ilişkin hazırlık yaptı ve tutum belirlendi.

04.12.2024 14:48
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HABER: Gülara SUBAŞI - İleyda ÖZMEN

(ANKARA) - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında toplanan TBMM Grubunda, 9 Aralık'ta başlayacak bütçe görüşmeleri süreci ele alındı. Toplantıda bütçe görüşmelerinde partinin takınacağı tutum değerlendirilirken, bütçenin açılış ve kapanış günlerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun tam kadro Genel Kurul'da olması, diğer günlerde ise grubun en az yarısının Genel Kurul Salonunda bulunması kararlaştırıldı.

CHP TBMM Grubu, 2025 bütçesinin Genel Kurul görüşmeleri öncesinde, bugün parti genel merkezinde Genel Başkan Özel başkanlığında basına kapalı olarak toplandı. Toplantıda Plan ve Bütçe Komisyonu aşaması tamamlanan 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi'nin 9 Aralık'ta başlayacak Genel Kurul aşaması ele alındı. Toplantıda, milletvekillerinin yanı sıra Genel Sekreter Selin Sayek Böke de yer aldı.

ANKA Haber Ajansı'nın edindiği bilgilere göre, toplantıda Plan ve Bütçe Komisyonu Sözcüsü İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli, bütçenin komisyon sürecine ilişkin geniş kapsamlı bir sunum yaptı. Alınan bilgilere göre Cumhuriyet Halk Partisi Grubu, bütçe görüşmelerinin açılış ve kapanış günlerinde tam kadro TBMM Genel Kurulunda olacak. 2025 Bütçesi'nin Genel Kurul aşamasında CHP Grubu adına ilk gün konuşmayı Genel Başkan Özgür Özel yapacak. Diğer günlerde Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri, nöbet için ikiye bölünecek. Buna göre Genel Kurul Salonunda en az 64 milletvekili hazır bulunarak, muhalefet edecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP'nin 2025 Bütçe Görüşmeleri İle İlgili Toplantısı - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP'nin 2025 Bütçe Görüşmeleri İle İlgili Toplantısı - Son Dakika
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