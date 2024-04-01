CHP\'nin adayı Filiz Gencan Akın, Edirne Belediye Başkanlığını kazandı

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Edirne Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre kazanan CHP'nin adayı Filiz Gencan Akın, "Edirne için yeni bir gelecek inşa edeceğiz, bunu yine hep beraber yapacağız." dedi.

Akın, CHP İl Başkanlığında gazetecilere yaptığı açıklamada, seçimi kazandıkları için çok mutlu olduklarını söyledi.

Edirnelilere teşekkür eden Akın, "Artık işimiz bundan sonra başlıyor. Mücadelemiz bundan sonra başlıyor. Edirne için yeni bir gelecek inşa edeceğiz, bunu yine hep beraber yapacağız. Bu yeni dönem söylemlerimizin eyleme dönüştüğü dönem olacak." ifadelerini kullandı.

Akın, daha sonra parti önünde toplanan vatandaşlara hitap etti. Güzel bir süreç yaşadıklarını belirten Akın, durmadan çalışacaklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından havai fişek gösterisi yapıldı.