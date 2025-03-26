CHP'nin Adayı İmamoğlu'na Protesto: 198 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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CHP'nin Adayı İmamoğlu'na Protesto: 198 Kişi Tutuklandı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından başlayan protestolarla ilgili son iki günde 198 kişi tutuklandı. Adli kontrol kararları da verildi.

26.03.2025 21:54  Güncelleme: 00:21
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(İSTANBUL) - CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve tutuklanmasının ardından başlayan protestolar kapsamında son iki günde gözaltına alınan şüphelilerden 198'inin tutuklandığı bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, protestolar nedeniyle gözaltına alınan şüphelilerle ilgili kararlar belli oldu. Adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edilen 22 şüpheli hakkında, yurt dışı çıkış yasağı ve belirli periyotlarla imza atma yükümlülüğü getirilerek adli kontrol kararı verildi.

Aynı soruşturma çerçevesinde, tutuklama talebiyle sevk edilen 44 şüpheliden 26'sı tutuklanırken, 8 kişi hakkında adli kontrol, 10 kişi hakkında ise ev hapsi kararı verildi.

Soruşturmalar kapsamında dün ve bugün 198 şüpheli tutuklandı.

Kaynak: ANKA

Ekrem İmamoğlu, Yerel Haberler, İnsan Hakları, Güvenlik, İstanbul, Politika, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Son Dakika

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