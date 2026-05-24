CHP Genel Merkezi'nin Polis Müdahalesi ile Tahliyesine Karşı Yürüyüş... Nuri Aslan: "Derhal 45 Gün İçinde Kurultaya Gidilmelidir"

24.05.2026 21:26  Güncelleme: 22:59
CHP Genel Merkezi’nin polis müdahalesiyle tahliye edilmesine karşı Bahçelievler’de düzenlenen yürüyüşte İBB Başkanvekili Nuri Aslan, 45 gün içinde kurultaya gidilmesi çağrısında bulundu.

(İSTANBUL) - CHP Genel Merkezi'nin polis müdahalesiyle tahliye edilmesine karşı Bahçelievler'de yürüyüş düzenlendi. Yürüyüş sırasında ANKA Haber Ajansı'na konuşan İBB Başkanvekili Nuri Aslan, "Derhal 45 gün içinde kurultaya gidilmelidir ve ülke bu kaostan çıkarılmalıdır" dedi.

Ankara Bölge İdare Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nı iptal etmesinin ardından CHP Genel Merkezi, polisin biber gazlı müdahalesiyle tahliye edildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, makamından ayrılarak yurttaşlarla birlikte parti binasından TBMM'ye kadar yürüdü. İstanbul'da da 3 bölgede CHP'nin çağrısıyla eylem yapıldı.

CHP Bahçelievler İlçe Başkanlığı'ndan Şirinevler Meydanı'na kadar yapılan yürüyüşe İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanvekili Nuri Aslan, yerine kayyum atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ve çok sayıda yurttaş da katıldı. Yürüyüş sırasında ANKA Haber Ajansı'na konuşan Aslan, şunları söyledi:

"CHP, Kurtuluş Savaşı sırasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları tarafından savaş meydanlarında kurulmuş ve daha sonra cumhuriyeti ilan etmiş bir partinin merkezidir. Böyle bir partinin genel merkezine sabahın 7'sinde biber gazlarıyla ve plastik mermilerle girilmesi bu ülke için hiç iyi olmamıştır. Demokrasi için hiç iyi olmamıştır. Cumhuriyetin en temel değeri, siyasi partilerin korunması ve demokrasinin varlığı için siyasi partilerin kendi varlıklarını sürdürmesi çok önemlidir. Bizim partimizin de delegelerle, oylarla seçilmiş bir yönetimi var. Bu şekilde bir uygulama hoş değildir. Derhal 45 gün içinde kurultaya gidilmelidir ve ülke bu kaostan çıkarılmalıdır. Vatanını seven herkes bu süreci iyi tahlil etmeli ve 45 gün içinde kurultaya gidilmelidir. Bizim talebimiz 45 gün içinde kurultaydır."

"TARİH DE MİLLET DE AFFETMEZ"

"Gün gelecek, devran dönecek; AKP halka hesap verecek", "Bu daha başlangıç, mücadeleye devam" ve "Faşizme karşı omuz omuza" sloganlarının atıldığı yürüyüşün sonlandığı Şirinevler Meydanı'nda konuşan CHP Bahçelievler İlçe Başkanı Danış Akpolat, 39 ilçe başkanının hazırladığı ortak açıklamayı okudu. Muhalefeti bölme planının devreye sokulduğunu vurgulayan Akpolat, şunları söyledi:"

"Zaten zor geçen bayramı halkımıza zehir ettiler. Demokrasilerde seçilmişler, atanmışlardan önce gelir. Bugün cumhurbaşkanı da milletvekili de belediye başkanları da meşruiyetlerini halktan alır. Tarihimizde ilk defa iktidar eliyle muhalefet partisinin genel başkanının belirlenmeye ve değiştirilmeye çalışıldığını görüyoruz. Parti üyelerimiz akıl almaz iftiralarla kurultayda kendi genel başkanını seçtikleri için tutuklanıyor, zindanlara atılıyor. Kimse dünyada eşi benzeri olmayan bu keyfiyete karşı susmamızı beklemesin. CHP, bir kongre ve kurultaylar partisidir. Biz hür irademizle kendi genel başkanımızı ve yöneticilerimizi belirleriz. Yeri gelir kendi içimizde en sert rekabeti gösteririz ama kararı biz veririz. Bu defa CHP'de parti içi bir tartışma yoktur. Partimizin tabanı, üyeleri ve delegeleri olduğu gibi Genel Başkanımız Özgür Özel'in arkasındadır. Saraydan medet umanları, valiliklere dilekçe yazanları, AKP yargısının arkasına saklananları ne bu halk ne de parti üyeleri affetmeyecektir. Dostlarımız, kardeşlerimiz, yol arkadaşlarımız zindanlarda direnirken koltuk uğruna milletimizi yüzüstü bırakanları tarih de affetmez, millet de affetmez."

Kaynak: ANKA

