CHP'nin Belediye Başkanları Buluşması... Ahmet Özer: "Bir Taraftan Kayyum Atayarak Toplumsal Barışı Nasıl Sağlayacağız?"

25.04.2026 11:20  Güncelleme: 13:15
(ANKARA) - Görevden uzaklaştırılan ve yerine kayyum atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, "Bir barış süreci yürütülüyor ve sürekli 'iç bünyeyi güçlendirelim' çağrıları yapılıyor. Bunlara 'amenna' diyoruz. Ama bir tarafta bunlar olurken öte taraftan her gün CHP'ye operasyonlar düzenleyerek iç cepheyi nasıl güçlendireceğiz? Bir tarafta kayyum atayarak öte taraftan toplumsal barışı nasıl sağlayacağız? Bir tarafta toplumun üçte birini dışlayarak tümünü kucaklayan bir ortamı nasıl oluşturabileceğiz? Dolayısıyla daha önemli olan nokta şudur: Artık Türkiye'de birliğe ve beraberliğe ihtiyacımız var" dedi.

Görevden uzaklaştırılan ve yerine kayyum atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen Belediye Başkanları Buluşması öncesinde, CHP'ye yönelik operasyonları değerlendirdi.

Terörsüz Türkiye sürecini de hatırlatan Özer, "Etrafımız adeta ateş topuna dönmüş durumda. Bir barış süreci yürütülüyor ve sürekli 'iç bünyeyi güçlendirelim' çağrıları yapılıyor. Bunlara 'amenna' diyoruz. Ama bir tarafta bunlar olurken öte taraftan her gün CHP'ye operasyonlar düzenleyerek iç cepheyi nasıl güçlendireceğiz? Bir tarafta kayyum atayarak öte taraftan toplumsal barışı nasıl sağlayacağız? Bir tarafta toplumun üçte birini dışlayarak tümünü kucaklayan bir ortamı nasıl oluşturabileceğiz? Dolayısıyla daha önemli olan nokta şudur: Artık Türkiye'de birliğe ve beraberliğe ihtiyacımız var. Siyasi partiler birbirinin düşmanı değil, rakibidir; rekabet de nezaket içinde yürütülmesi gereken bir süreçtir" diye konuştu.

"Ülkemize ve demokrasisine zarar verecek tutumlardan uzak durmamız gerekir"

CHP belediyelerine operasyon yapmanın, iş yapamaz hale getirmenin aynı zamanda o beldelerde yaşayan insanların hizmet almasını engellemek anlamına geldiğini söyleyen Özer, "Bu doğru değildir. Bu durum Türkiye'nin gidişatı ve demokrasisi açısından da iyi değildir. Zira siyasi partiler gelir geçer; ancak toplum kalıcıdır, halk kalıcıdır, ülke kalıcıdır. Ülkemize ve demokrasisine zarar verecek tutumlardan uzak durmamız gerekir. İktidarın yapması gereken de tam olarak bunu sağlamaktır. Yoksa her gün operasyon üstüne operasyon düzenleyerek toplumu germek, toplumu sancılı bir hale getirmek ve CHP'yi çalışamaz, iş yapamaz duruma düşürmenin kimseye bir yararı olmadığını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

