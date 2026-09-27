CHP'nin Bolu Abant kampında kurultay talepleri ve MYK eleştirileri öne çıktı - Son Dakika
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CHP'nin Bolu Abant kampında kurultay talepleri ve MYK eleştirileri öne çıktı

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CHP\'nin Bolu Abant kampında kurultay talepleri ve MYK eleştirileri öne çıktı
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CHP'nin Bolu Abant'ta üç gün süren milletvekili kampı tamamlandı. Kampta kurultay talepleri ve MYK eleştirileri dile getirilirken Kılıçdaroğlu, vekillerden illerinde saha ziyaretlerini artırıp yurttaşlarla birebir temas kurmalarını istedi.

Haber: Feyaz ÇANAK

(BOLU) - CHP'nin Bolu Abant'ta düzenlenen milletvekili kampı sona erdi. Basına kapalı toplantılarda kurultay talepleri ve MYK eleştirileri öne çıkarken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, vekillere sahaya inme talimatı verdi. CHP'ye yönelik toplumsal tepkinin ve sokağın nabzının farkında olduğunu belirten Kılıçdaroğlu'nun sahadaki ikna gücüne vurgu yaparak, "Bize en olumsuz bakan kişiyi bana getirin, onu 1 saatte CHP'ye oy verir hale getiririm" dediği öğrenildi.

CHP'nin yeni yasama yılı öncesinde Bolu Abant'ta milletvekilleri, Parti Meclisi (PM) ve Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleri ile Kadın ve Gençlik Kolları başkanlarının katılımıyla düzenlediği kamp, üçüncü gününde tamamlandı. Toplantıda milletvekillerinin görüş ve önerileri dinlenirken; kurultay takviminden YENİ Parti-CHP ayrışmasına, yeni yasama yılı stratejilerinden saha çalışmalarına kadar birçok başlık ele alındı.

Kampa katılan milletvekilleri, basına kapalı gerçekleştirilen değerlendirme toplantılarının geçmiş yıllara kıyasla oldukça verimli geçtiğini belirterek, "Gayet güzel geçti, geçtiğimiz yıllardan daha verimli toplantılar oldu. Yeni yasama yılında çok güzel işler yapacağız. Komisyonlarda, Genel Kurul'da özellikle bütçe görüşmelerinde çok aktif bir muhalefet sergileyeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

KURULTAY VE SEÇMENİN BEKLENTİSİ GÜNDEME GELDİ

Basına kapalı bölümde yaklaşık 15 milletvekilinin söz aldığı öğrenildi. Bazı milletvekillerinin partinin vakit kaybetmeksizin kurultaya gitmesini talep ettiği, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise konuşmasında bu konuya değinmediği belirtildi.

Partiye aidiyet vurgusunun öne çıktığı görüşmelerde bazı vekiller, 24 Mayıs'ta partiye polisle girilmesinin kamuoyunda olumsuz bir algı oluşturduğuna dikkati çekerek bu durumun telafi edilmesi için özel politikalar üretilmesi gerektiğini savundu. Yanlış adımlar atılması halinde seçmenin ne CHP'ye ne YENİ Parti'ye yöneleceğini vurgulayan vekiller, boykot ihtimalinin güçlendiği uyarısında bulundu. Toplantıda ayrıca bazı MYK üyelerine yönelik eleştiriler dile getirilirken, CHP'nin topluma yeniden umut olabilmesi için doğru politikaları benimsemesi gerektiği ifade edildi.

"BİLİMSEL VE AKILCI OLACAĞIZ"

Söz alan bir milletvekilinin "Partiyi olduğu gibi mi yoksa olması gerektiği gibi mi yöneteceksiniz?" sorusuna yanıt veren Kılıçdaroğlu'nun, "Tabi ki olması gerektiği gibi yöneteceğiz. Bilimsel ve akılcı olacağız" karşılığını verdiği öğrenildi.

Kapanış konuşmasında kendisini eleştiren vekillere teşekkür eden Kılıçdaroğlu, partinin iç demokrasi kültürüne vurgu yaparak, "Eleştiriler bizi güçlendirir, bizim partimizin kültüründe bu hep vardı ve olması da gerekiyor" ifadelerini kullandı.

CHP'ye yönelik toplumsal tepkinin ve sokağın nabzının farkında olduğunu belirten Kılıçdaroğlu'nun sahadaki ikna gücüne vurgu yaparak, "Bize en olumsuz bakan kişiyi bana getirin, onu 1 saatte CHP'ye oy verir hale getiririm" dediği öğrenildi.

VEKİLLERE "SAHADA OLUN" TALİMATI

Milletvekillerine illerinde saha çalışmalarını artırmaları ve yurttaşlarla birebir temas kurmaları talimatını veren Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"İllere gittiğinizde, sanayi, ticaret odalarını muhtarlıkları, esnaf odaları hepsini gezin. Gittiğinizde sorunları anlatmayın. İnsanlar ne yaşadıklarını, sorunlarını biliyor. Onlara çözüm önerilerimizi, ahlakın olmadığı siyasetin toplamlumun sorunlarını çözemeyeceğini anlatın. Bize oy verirseler kazanacağız ama aynı zamanda onlara da kazanacağımızı anlatın. Bu ziyaretlerinizi raporlamalı, bana iletmelisiniz. Bu konuları tek tek haftalık grup toplantımızda anlatacağım."

YENİ ANAYASA TARTIŞMALARI

Yeni yasama yılına ve olası anayasa değişikliği tartışmalarına ilişkin mesajlar da veren Kılıçdaroğlu'nun, "Anayasa değişikliği konusu önümüze gelirse, kurullarımızla, uzmanlarla konuşuruş. Bizim 6'lı masa olarak hazırladığımız bir rapor zaten var. Bir sosyal demokrat partinin isteyebileceği her şey burada var. Anayasa değişikliğinin nasıl olması gerektiğini zaten orada tarif ediyoruz" değerlendirmesinde bulunduğu kaydedildi.

Kaynak: ANKA
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