CHP'nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" Mitingine Katılan Yurttaş: Belediye Başkanlarımız Haksız Yere Hapiste, Onları Serbest Bıraksınlar

Haber: Feyaz ÇANAK - Kamera: Gurbetelli YALÇIN

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna son verilmesi ve erken seçim talebiyle düzenlediği "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginin 93'ncüsü Burdur'da yapılıyor.

Miting öncesi ANKA Haber Ajansı'na konuşan bir yurttaş, "Bütün belediye başkanlarımız haksız yere hapiste. Onları serbest bıraksınlar. Onların suçları yok. Yenileceklerini bildikleri için hapse tıktılar. Onlar serbest kalsın. Hiçbirinin suçu yok. İmamoğlu'nu serbest bıraksınlar. Onların rakibi olduğu için hapse attılar. Onun için hak, hukuk, adalet istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"25 senedir zulüm yapıyor bize"

Bir başka yurttaş, "Zulümden kurtulalım. Bu zulüm yapıyor bize. 25 senedir zulüm yapıyor bize. Kurtulalım. Millet, bu toplum görsün. Nerede bu millet? Çıkın, çıkın gelin" diye konuştu.

Özgür Özel'i çok sevdiğini dile getiren bir yurttaş, "Onun için geldik. Biz Burdurluyuz, Burdur'da oturuyoruz. Bütün CHP'lileri götürüyorlar. Üzülüyoruz, çok üzülüyoruz" şeklinde konuştu.

"İktidar yoluna çıktık Özgür başkanımızla" diyen bir yurttaş, "Keşke daha önce başımızda olsaydı. Bizim umudumuz Özgür Özel başkanımız. Başka yolu yok. Bu ülkenin geleceği, gençlerin geleceği, çocuklarımızın geleceği Özgür Özel ve ekibi. Biz onlara güveniyoruz. 30 yıldır bu partideyim ama Ecevit'ten sonra Özgür Özel gibi bir başkan gelmedi başımıza. Biz onun arkasındayız. Onunla yürüyeceğiz, yürümeye de devam edeceğiz" ifadelerini kullandı."

"Düzenin değişmesi için katılmak durumundayız"

Dizlerinden ameliyat olan ve tabure ile mitinge gelen bir diğer yurttaş, "Kesinlikle bu düzenin değişmesi için dizlerim ameliyatlı da olsa katılmak durumundayız" dedi.

85 yaşındaki bir yurttaş, "Dinlemeye geldim genç genel başkanımızı. İnşallah yıkacağız. Başka bir çare yok. Ne yapalım? Gücümüz yettiğince buradayız. Taburemle geldim buraya oturdum" diye konuştu.