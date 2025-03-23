CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı İçin Ön Seçim Kayseri'de Başladı - Son Dakika
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CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı İçin Ön Seçim Kayseri'de Başladı

CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirleyeceği ön seçim Kayseri'de yoğun katılımla gerçekleştirildi. Milletvekili Aşkın Genç, vatandaşların Ekrem İmamoğlu'na destek amacıyla büyük bir artışla sandıklara geldiğini belirtti.

23.03.2025 14:05  Güncelleme: 14:31
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(KAYSERİ) - CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirleyeceği ön seçim Kayseri'de yoğun katılımla başladı. CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, "Kayseri'de vatandaşlarımız Ekrem İmamoğlu'na yapılan haksızlıkları, hukuksuzlukları, demokrasi dışı uygulamaları protesto ediyor ve akın akın gelip oy kullanıyorlar" dedi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için ön seçim sandığı bugün kuruldu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tek aday olduğu seçimde, parti üyelerinin yanı sıra üye olmayan vatandaşların oy kullanabilmeleri için dayanışma sandığı kuruldu.

CHP Kayseri Milletvekili Genç, Kayseri'deki dayanışma sandıklarına vatandaşların yoğun katılım sağladığını belirterek şunları kaydetti:

"Kayseri'de vatandaşlarımız yoğun bir katılımla Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı seçimine büyük destek veriyorlar. Bizim için önemli olan üyelerimizin katılımının yüksek olması ve aynı zamanda da dayanışma duygularıyla bugün gelip Ekrem İmamoğlu'na yapılan haksızlıkları protesto eden vatandaşlarımızın, tüm dayanışma ve destek duygularıyla gelip oylarını kullanıyor olmaları. 'Milletin iradesi gasbedilemez' diyoruz, 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' diyoruz. Ekrem İmamoğlu, yakın gelecekte tüm vatandaşların vereceği oylarla Cumhurbaşkanı olacaktır. Ona yapılan bu haksızlıkları, hukuksuzlukları, demokrasi dışı uygulamaları milletimiz protesto ediyor ve akın akın gelip oy kullanıyorlar."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı İçin Ön Seçim Kayseri'de Başladı - Son Dakika

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