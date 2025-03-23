CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı İçin Oy Kullanma Süreci Tamamlandı

Haber: İleyda ÖZMEN/ Kamera: Ünal AYDIN

(ANKARA) - CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirleyeceği ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tek aday olduğu ön seçim kapsamında oy kullanma işlemleri saat 19.00'da sona erdi.

CHP'nin 81 il ve 973 ilçede kurduğu 5 bin 960'ı üye ve 5 bin 960'ı dayanışma sandığı olmak üzere toplam 11 bin 920 sandığında saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemleri saat 19.00 itibarıyla sona erdi. CHP Genel Merkezi'n kurulan sandıklar saat 19.00'da parti içine alınartak sayılmaya başlandı.

Vatandaşın "Dayanışma Sandığı"na olan yoğun ilgisinden dolayı saat 17.00'de bitecek oy kullanma işlemler saat 19.00'a alınmıştı.