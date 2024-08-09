CHP'nin Eğitim Buluşmaları Adıyaman'da Devam Ediyor - Son Dakika
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CHP'nin Eğitim Buluşmaları Adıyaman'da Devam Ediyor

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CHP'nin eğitimde yaşanan sorunlara dikkat çekmek için başlattığı Eğitim Buluşmaları programı Adıyaman'da devam etti. Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, çocukların iyi bir eğitim alması için üzerlerine düşeni yapacaklarını belirtti.

09.08.2024 03:34  Güncelleme: 11:38
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(ADIYAMAN) - CHP'nin eğitimde yaşanan sorunlara dikkat çekmek için başlattığı farklı illerdeki "Eğitim Buluşmaları" devam ediyor. Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, "Çocuklarımızın iyi bir eğitim alarak bu memleketi ileriye taşıması için üzerimize düşeni yapacağız. Bu kenti düştüğü yerden yeniden ayağa kaldıracağız" dedi.

CHP, eğitim alanında yaşanan sorunlara dikkat çekmek için başlattığı "Eğitim Maratonu" programı kapsamında farklı illerde "Eğitim Buluşmaları" düzenliyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş'ın başkanlığındaki CHP heyeti, Hatay, Kahramanmaraş ve Gaziantep'in ardından Adıyaman'ı ziyaret etti. CHP heyeti, gündüz Adıyaman Vali Yardımcısı Ali Erdoğan ile Adıyaman Üniversitesi Rektörü Mehmet Keleş ile görüşürken, akşam da halk buluşması gerçekleştirdi. Buluşmaya katılan vatandaşlar ile CHP heyeti, karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. Sorunların yanı sıra çözüm önerileri de tartışıldı.

Etkinlikte konuşan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, " Adıyaman Belediyesi, sporda ve sanatta olduğu gibi eğitimde de üzerine düşeni yapacak. Önümüzdeki süreçte okullarımız açılmadan eğitim kurumlarımızın eksiklerinin giderilmesi konusunda gerekli planlamayı yaptık. Diğer eksiklerimizi gidermek için de çalışacağız. Çocuklarımızın iyi bir eğitim alarak bu memleketi ileriye taşıması için üzerimize düşeni yapacağız. Bu kenti düştüğü yerden yeniden ayağa kaldıracağız" ifadelerinde bulundu.

Eğitim sisteminden yakınan bir katılımcı, "Her yer sorun. Neresinden başlayalım, neresine çözüm bulalım. Bu ülkede eğitim sistemini bozduysanız her şeyi bozmuşsunuz demektir. İlk önce eğitimi düzeltmek gerekiyor" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Atanamadığını söyleyen bir müzik öğretmeni ise, "Üniversitlere maalesef önümüze gelen bölümü açıyoruz. Bu çok yanlış bir şey. İnsanlar da büyük umutlarla gidiyor üniveristeye. Ne yazık ki mezun olduktan sonra ortada kalıyor. Maalesef bu durum intiharlara kadar varıyor" diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın önemine değinen bir diğer katılımcı da, "Almanya geçmişte çok büyük enflasyon yaşadı. Buna rağmen en büyük bütçe eğitim bakanlığına verildi. Çünkü Almanya'nın geleceğini kuracak gençleri eğitim bakanlığının yetiştireceğini biliyorlardı" şeklinde konuştu.

Mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarının eğitim almakta geri kaldığına dikkat çeken bir katılımcı, "Adıyaman, mevsimlik tarım işçilerinin yoğun olduğu bir kent. Yılda binlerce insanımızın nisan ayından kasım ayına kadar çeşitli illerde çalışılıyor. Mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarının eğitime ulaşmasında ciddi bir problem var. Milli Eğitim Bakanlığı ve tüm siyasi partiler bunu gündemine almalı" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP'nin Eğitim Buluşmaları Adıyaman'da Devam Ediyor - Son Dakika

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