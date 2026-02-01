CHP'nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" Mitingi Çorum'da... CHP'li Ersever: "Halkımız Artık Erken Seçim İstiyor" - Son Dakika
CHP'nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" Mitingi Çorum'da... CHP'li Ersever: "Halkımız Artık Erken Seçim İstiyor"

01.02.2026 14:26  Güncelleme: 17:17
CHP Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever, Çorum'da gerçekleştirilecek miting öncesinde erken seçim ve Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması taleplerini dile getirdi. Halkın bu konudaki isteklerinin arttığını vurguladı.

(ÇORUM) - CHP Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever, "Halkımız artık erken seçim istiyor. Sandığını önünde, adayını yanında istiyor. Tekrar vurguluyorum; Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılmasını ve bir an önce sandığın gelmesini istiyoruz" dedi.

CHP, cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması ve erken seçim talebiyle başlattığı "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 86'ncısı bugün Çorum'da yapılacak. Miting öncesi ANKA Haber Ajansı'na konuşan CHP Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever, şunları söyledi:

"Neredeyse 15 günde bir her yerde miting yaptık. Çorum, Türkiye'nin çok özel illerinden birisi. Çorum mitinginin çok kalabalık olacağına inanıyoruz. Burada birkaç gündür çalışma yapıyoruz. Halkın ilgisi çok fazla. Bu nedenle de mitingimiz çok güzel olacak. Halkımız artık erken seçim istiyor. Sandığını önünde, adayını yanında istiyor. Tekrar vurguluyorum; Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılmasını ve bir an önce sandığın gelmesini istiyoruz.

Emekliler artık isyan ediyor. Çünkü aldıkları ücret sefalet ücreti. Biz milletvekilleri olarak Meclis'te oturma eylemi yaptık. Meclis'i kapatmama eylemi yaptık ama buna rağmen maaşları yükseltemedik. Emekliler bir taraftan yürüyor, gençler bir taraftan yürüyor. Hepsi isyanda. 'Bu maaş, maaş değil' diyorlar."

Kaynak: ANKA

