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CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tanıtım Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tanıtım Toplantısı Gerçekleştirildi

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tanıtım Toplantısı Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlendi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve diğer parti üyelerinin katılımıyla gerçekleşen toplantıda konuşmalar yapıldı. Özgür Özel, adayın açıklanmasına ilişkin Erdoğan'ın söylemlerine cevap vererek, herhangi bir adaydan çekincelerinin olmadığını belirtti.

CHP\'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tanıtım Toplantısı Gerçekleştirildi
05.01.2024 - 15:19,  Güncelleme: 15:22
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CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tanıtım Toplantısı Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlendi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve parti üyelerinin katılımıyla düzenlendi. Toplantıda bir konuşma yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Erdoğan gençler adayını açıkla diyor, bir kez daha ertelemezse 1-2 güne kadar adayını açıklayacak; ama biz açıklayacağı isimle meşgul değiliz. O yüzden kimi getirirlerse getirsinler, hiçbir adaydan çekincemiz yok." dedi.

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tanıtım Toplantısı Haliç Kongre Merkezi'nde yapıldı.Aday tanıtım toplantısına CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, parti temsilcileri katıldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Beş yıldır İstanbul için çalışan İstanbul için emek veren Ekrem İmamoğlu ve onun değerli ekibinin ikinci beş yılı tam yol ileri dedikleri bu günde hep beraberiz." dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Beş yıldır İstanbul için çalışan İstanbul için emek veren Ekrem İmamoğlu ve onun değerli ekibinin ikinci beş yılı için 'Tam yol ileri' dedikleri bugünde hep beraberiz, hepiniz hoşgeldiniz. Bir milletin devlet olması için, bir ordusunun ülkesinin sınırlarının, kendisine ait bir parasının olması lazım ve elbetteki bu toplumun bir ortak sözleşmesi bir anayasası olması lazım. Bir Anayasamız var var hepimizin çok memnun olduğu, hepimizin üzerinde tam mutabık olduğu bir anayasamız yok. Bir tam sivil bir anayasamız yok ama değiştirilemez ilk 4 maddesiyle, bayrağıyla, vatanın tanımıyla yurttaşlığın tanımıyla, hepimizin üzerinde mutabık olduğu maddeleriyle bir anayasamız var. O anayasa hepimize yetkiler görevler sorumluluklar veriyor ve değiştirilene kadar hepimizi bağlıyor. Tüm kurumları, tüm kişileri yasamayı yürütmeyi yargıyı bağlıyor ve eğer siz anayasanın bir maddesini yok sayar benim için yok derseniz bir başkasının bir başka maddesini tartışmaya açmasını kabullenirsiniz." dedi.Özel, "Erdoğan gençler adayını açıkla diyor, bir kez daha ertelemezse 1-2 güne kadar adayını açıklayacak; ama biz açıklayacağı isimle meşgul değiliz. O yüzden kimi getirirlerse getirsinler, hiçbir adaydan çekincemiz yok. İstanbul'u İstanbullular için bir 5 yıl daha İstanbulluların yüksek teveccühleriyle yönetecek olan Ekrem İmamoğlu'nu hepinizin huzurunda buraya davet ediyorum." dedi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tanıtım Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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