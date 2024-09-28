CHP'nin Kedisi Şero'ya Veda - Son Dakika
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CHP'nin Kedisi Şero'ya Veda

Özgür Özel, parti kedisi Şero'nun önemli bir sembol olduğunu ve özleneceğini belirtti.

28.09.2024 16:27
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ÖZGÜR ÖZEL: PARTİNİN SAHİBİYDİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kedi 'Şero'nun parti genel merkezinin bahçesinde gömüldüğü yerde açıklama yaptı. Özel, 'Şero'nun partin sembol isimlerinden olduğunu belirterek, "20 yıl önce parti genel merkezimizin ilk inşaatı yapılırken 'Şero' şantiyede doğmuş. Annesi ve kardeşleri ayrılmış, o ise inşaatta kalmış ve işçilerin kumanyasından yiyerek büyümüş. İnşaat tamamlanınca da binaya girip, oradan hiç ayrılmamış. 'Şero' hep genel başkanlar ile çalışırdı, Deniz Bey ve Kemal Bey'in odasına giderdi. Görmeyenin kolay kolay inanmayacağı bir şekilde; asansöre binerdi ve 12'nci kat olmadan inmezdi. 10'uncu katta bir kez indirmeye çalıştığımda bana tepki göstermişti. Genel Başkan katına gider ve miyavlayarak kapıların açılmasını beklerdi, açılmazsa kızardı. Maalesef son 10 ayın 8-9 ayını veteriner kliniğinde geçirdi. Burada olduğu sağlıklı zamanlarında ise birkaç defa gelip, odayı dolaşmıştı. Kelimenin tam anlamıyla, partinin sahibiydi. Çok iyi ve uzun yaşadı. Tarkan Hoca'dan edindiğimiz bilgiye göre, bu yaşa kadar bir kedinin yaşaması; çok mutlu olmasına ve iyi bakılmasına bağlıymış. Onu hep böyle iyi anacağız. Hemen hemen doğduğu yere gömüldü. Buraya onu hatırlayacağımız güzel bir düzenleme yapacağız" dedi.

'ŞERO'YU ÖZLEYECEĞİZ'

'Şero'nun çok sevilen bir kedi olduğunu kaydeden Özel, "Türkiye siyasetinde bir yeri var, Twitter hesabı bile vardı. Bu sabah haberi aldığımda, vefatı ile ilgili bilgilendirmeyi Tarık Hoca'nın yapmasını istedik. Haberi arayarak Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na verdim. O da üzüldü, hepimiz bekliyorduk. Bugün değilse yarın olacaktı. Kemal Bey de onunla ilgili güzel şeyler anlattı. En çok Deniz Bey'in kedisiydi, sonra Kemal Bey'in, biz çok az zaman geçirdik. Şimdi seçim akşamı doğan 'Zafer'imiz var. 'Şero'nun yerini 'Zafer' doldurmaya çalışacak. Tabii sadece bir kedi olmanın ötesinde, CHP'nin hayvan haklarına saygısını, hayvanseverliğini ve hayvanseverler ile dayanışmasının da sembolüydü. 'Şero'yu özleyeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Hayvan Hakları, Özgür Özel, Politika, Güncel, Yaşam, kedi, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'nin Kedisi Şero'ya Veda - Son Dakika

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