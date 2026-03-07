CHP'nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" Mitinglerinin 96'ıncısı Karaman'da... Emekliler ve Çiftçiler Meydanı Doldurdu

Haber: Feyaz ÇANAK

(KARAMAN) - CHP'nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 96'ıncısı Karaman'da düzenlendi. CHP'nin Genel Başkan düzeyinde en son 2015'te miting düzenlediği Karaman'da, bugünkü mitinge gelen yurttaşlar alana sığmadı. Ağırlıklı olarak emekliler ve çiftçiler katıldığı mitingde konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP iktidarında Karaman'ın su sorununu çözme sözü verdi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na özgürlük ve erken seçim talebiyle yapılan "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 96'ıncı adresi Karaman oldu. Karaman Aktekke Meydanı'nda yapılan miting saat 14.00'te başladı. Saat 12.00'den itibaren vatandaşlar miting alanına üst araması sonrası alındı. Meydana vinçler yardımıyla Özel ve İmamoğlu'nun fotoğraflarının yer aldığı "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" yazılı pankart ile geçtiğimiz yıl yaşamını yitiren Manisa Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ve Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın fotoğraflarının yer aldığı "Unutmayacağız" yazılı pankart asıldı.

Aktekke Meydanı mitinge katılan yurttaşlar tarafından dolduruldu, alana sığmayan bazı vatandaşlar mitingi polis bariyerlerinin dışında takip etti. Mitinge, Eğitim-Sen, Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), Atatürkçü Düşünce Derneği ve Sol Parti destek verdi.

Türk bayraklarıyla mitinge katılan vatandaşlar alanda, tutuklu belediye başkanlarının fotoğraflarını taşıdı. Bazı yurttaşlar ise mitinge, "Bu ampul çok yandı 'eko' moda geçelim", "Çalıştık emek verdik hakkımızı istiyoruz", "Taşımayla gelmedik kendimiz geldik", "Edison bin pişman" ve "Milletin iradesi yıkacak Silivriyi" yazılı pankartlarla katıldı.

Mitinge katılan, CHP Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver, CHP Konya Milletvekili Barış Bektaş, CHP Parti Meclisi üyeleri, CHP'li Ermenek Belediye Başkanı Mustafa Bozcu ve Akçaşehir Belediye Başkanı Soner Yeşildaş ile CHP Karaman İl Başkanı Ahmet Recai Evcen, Karaman ilçe başkanları ve çevre illerinin CHP il başkanları alanda bulunan yurttaşları selamladı.

Emekliler ve çiftçiler alanı doldurdu

CHP, Karaman'da Genel Başkan düzeyinde en son mitingini 7 Haziran 2015 seçimlerinden önce düzenlemişti. 11 yıl sonra düzenlenen mitingde alanda emeklilerin ve çiftçilerin yoğunluğu dikkat çekti.

Miting CHP Karaman İl Başkanı Ahmet Recai Evcen'in konuşmasıyla başladı. Evcen'in, İmamoğlu'nun Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan gönderdiği mektubu okuyacağını söylemesinin ardından alandan, "Ekrem başkan" ve "Hak, hukuk, adalet" sloganları yükseldi.

Evcen tarafından okunan mektupta 9 Mart'ta başlayacak duruşmaya dikkat çeken İmamoğlu, "Sesimizi millete ulaştırmamızı engelledikleri yetmezmiş gibi, davanın canlı yayınlanmasından da kaçtılar. Çünkü çok korkuyorlar. Asıl yargılanması gerekenler bizler olmadığımız için, bu duruşmaların milletin gözünün önünde olmasını istemiyorlar. İftira ve şantajlarla kurguladıkları soruşturmalar, beni ve yol arkadaşlarımı lekeleyemedi. Milletimiz, bunların sözlerine hiç kulak asmadı. Aksine; bu büyük haksızlıklar karşısında, tıpkı sizler gibi milyonlarca vatandaşımız yaklaşık bir yıldır meydanlarda toplanıyor. Bu meydanlar yalnızca tek bir şey talep ediyor: Adalet!" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'na mektup: "Ekrem amca, biz seni çok seviyoruz, hep destekliyoruz"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i miting alanında partililer ve çocuklar çiçeklerle karşıladı. Duru isimli bir çocuk İmamoğlu'na yazdığı mektubu, İmamoğlu'na verilmek üzere Özgür Özel'e teslim etti. Mektupta, şunlar yer aldı:

"Sevgili Ekrem amca, biz seni çok seviyoruz, hep destekliyoruz. Bir an önce aramıza gel ve Cumhurbaşkanımız ol. Ülkemizde artık güzel şeyler olsun. Ben babamı çok seviyorum onu biraz göremeyince özleyip ağlıyorum. Bu yüzden senin bir an önce çocuklarına kavuşmanı istiyorum. Saygılarımla, ellerinizden öpüyorum."

Mtingte konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'li Ermenek ve Akçaşehir belediyelerinin hizmetlerini anlattı. Akçaşehir Belediyesi'nin CHP tarafından kazanılması nedeniyle iktidar tarafından verilen doğalgaz sözünün yerine getirilmediği söyleyen Özel, "AK Parti'nin kara düzeni budur Karamanlılar. Oy vereni kayırıp, vermeyeni kayırmayan; yandaş olanı kayırıp, olmayanı görmeyen ve gözetmeyen; zenginin gözünün içine bakan, yoksuldan seçim sonrası sırtını dönen; bir belde, istediğini seçer ama 'Beni seçmedin' diye orayı doğalgazsız bırakan. Buradan Akçaşehir'e söz olsun. Bu kara düzen bitecek. Cumhuriyet Halk Partisi gelecek. Hem doğalgazı yapacak, hem de bu yapılanlardan sonra ne eksikse iki mislini yapacak. Size söz veriyorum" dedi.

"Projenin açılışını Ünver ile yapacağız"

CHP iktidarında Karaman'ın su sorununu çözme sözü veren Özel, şunları kaydetti:

"İsmail Atakan Ünver yıllardır söylüyor. Karaman'da doğuyor, Karaman'a fayda etmeden Akdeniz'e dökülüyor. Bu Göksu Nehri'nin Karaman Ovası'na su akışı sağlanmalıdır. Aksi takdirde kendi suyunuzu alıyorsunuz, suyunuz oraya gidiyor ve boşu boşuna yokluk, susuzluk çekiliyor. Bunu kabul etmiyoruz. İsmail Atakan Ünver'e de 'Çalışmaya devam, o projenin açılışını sana yaptıracağız' diye söz veriyoruz. Benim böyle şeylerim çoktur. Hiç unutmam. Bir şeyi 'Senle yapacağız' dedim mi, 'Ben seni göreceğim' dedim mi görürüm. Yedi yıl sonra hatırlarım, sekiz yıl sonra hatırlarım. Göreceksiniz ama üç yıla, ama dört yıla bir gün Karaman'da yine çıkacağız karşınıza. Alacağım Atakan Ünver'i yanıma, diyeceğim ki 'Hadi bakalım kes kurdeleyi, gözün aydın, Göksu'yla suluyorsun artık Karaman'ın ovasını, bahçesini."

Özgür Özel'in konuşmasının ardından miting sona erdi. Mitingin ardından Özel, alanda bulunan Atatürkçü Düşünce Derneği üyesi gençler, Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastası çocukların anneleri ve Soma maden faciasında yaşamını yitiren Mustafa Kaya'nın eşi Fatma Kaya ile sohbet ederek, fotoğraf çektirdi.