CHP'nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" Mitingi Yarın Çorum'da.

Haber: Feyaz ÇANAK - Kamera: Yasin KABADAYI

(ÇORUM)- CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, "Biz Çorum'u iktidar olduğumuzda demir yoluyla, havalimanıyla ve ilçe yollarıyla bağlantılarını yapıp hak ettiği değeri vereceğiz. Çünkü Çorum şu anda hem başkenti bakın 7 bin 500 yıllık tarihi olan Hattiler'in ülkesi Hititler'in başkentiyiz. Bu medeniyetin kıymetini bilmeyen bir hükümetle karşı karşıyayız. Tüm baskılara rağmen biz halkın umudu olmaya devam edeceğiz. Tüm Çorum halkını mitingimize davet ediyorum" dedi.

CHP, cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması ve erken seçim talebiyle başlattığı "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 86'ncısı yarın Çorum'da yapılacak. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yarın saat 14.00'da Abide Kavşağı'nda yapılacak mitinginde Çorumlulara hitap edecek.

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, mitinge ilişkin ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulundu. Tahtasız, şunları söyledi:

"Açlık ve sefalete muhtaç edilen emeklilerimiz, işçilerimiz ve tarlada soğanı patatesi kalan çiftçimiz şu anda dört gözle Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in Çorum'a gelmesini bekliyor. Bu anlamda ciddi bir katılım olacağını görüyoruz. Çorum zaten şu anda önceki yapılan seçimlerde belediye seçimlerinde de çok az bir oyla farkla kaybettik ama biz 2023 yılında yapılan seçimlerde Çorum merkezde birinci partiyiz. İl genel meclisinde dört il genel meclisi üyesi çıkarttık ve AKP'nin önündeyiz şu anda.

"Anketlerde açık ara CHP olarak birinci parti çıkıyoruz"

Özellikle Çorum'daki bizim medyanın yapmış olduğu anketlerde açık ara CHP milletvekili olarak ve CHP olarak birinci partisi çıkıyoruz. Bu da yapmış olduğumuz çalışmalardan kaynaklı. Çünkü Çorum'un yıllardır kanayan yaralarına parmak bastık. AKP'nin yıllardır vermiş olduğu sözleri ve tutmadığı sözleri biz gerçekleriyle gün yüzüne çıkarttık. Örnek verecek olursak Çorum'un yıllardır özlemini çektiği bir havalimanımız vardı. 99 yılında temeli atılan ama 2002 yılına kadar AKP iktidarına kadar 24'ü tamamlanmıştı ama maalesef AKP iktidarı geldiğinde bu havalimanının tasarruf tedbirlerinden rafa kaldırdı ama ne hikmetse çevre komşulardaki bütün illere havalimanı yapmasına rağmen maalesef Çorum Havalimanı'nı askıya aldı. Biz bunun mücadelesini veriyoruz. Yıllardır özlemini çektiğimiz Anadolu'nun kaptanı olan Çorum'un ve ülkede şu anda 12'nci, ihracatta 12'nciyiz, bölgede birinci olarak Çorum hak ettiği yatır. almıyordu ama çok uğraş verdik şu anda Deliçe - Çorum hızlı tren hattı projesinin ihalesi yapıldı. Tabii ki o ihale yine adrese teslim yapıldı. Biz buna itiraz ettik. Ama Çorum'a hizmet gelmesi aşamasında da biz sevindirici buluyoruz ama iki katı fiyata mal olmasın da tabii ki eleştirdik.

"Demir yolunun yapılması gerekiyor"

Çorum'a söz verilen acemi birliği var mesela ama maalesef yapılmadı. Çorum'un Tıp Fakültesi var ama maalesef 2018 yılında 'Temeli atılacak güney kampüsü yapılacak' dediler. Ama şu anda Tıp Fakültesi öğrencilerimiz maalesef liseden bozma bir okulda eğitim öğretim görüyorlar. Morfoloji binası olmayan bir tıp fakültemiz var. Bu anlamda onu da sürekli gündeme taşıyoruz. Genel Başkanımız da bu anlamda söyleyecektir bu konuları. 1945 yılında planlanan ve Anadolu'nun kalkınma projesi olan Samsun Limanı ile Mersin Limanı'nı buluşturma bir projemiz vardı. O proje rafa kalkmıştı. Ama 2023'tekicumhurbaşkanlığı seçim beyannamemizle de biz onu genişleterek dedik ki 'İstanbul Boğazı'nı da rahatlatacak bir proje.' Bu proje ve bu projeye biz Samsun Limanı, Mersin Limanı ve Trabzon Limanı'nı ekledik. Çünkü Anadolu'daki üretilen ürünler özellikle Çorum sanayicisi 10 bin dolara ürettiği makineyi 10 bin dolara nakliye vererek götürmek zorunda kalıyor. Bu anlamda biz iktidar olduğumuzda Çorum'un özlemini duyduğu Samsun Limanı'yla Mersin Limanı ve Trabzon Limanı'nı buluşturacak olan o kuzey ve güney hattını yapacağız inşallah. ve o zaman işte Anadolu kalkınacak. Ürettiği ürünleri direkt Aksaray üzerinden Mersin'e ulaştıracak. Trabzon ve Samsun Limanı'na gelen ürünler İstanbul Boğazı'ndan gitmek zorunda kalıyor. ve bu da İstanbul Boğazı trafiğini arttırıyor. İşte o zaman da söyledik Kanal İstanbul mu yoksa Samsun Limanı, Mersin Limanı ve Trabzon Limanı'nını birbiriyle buluşturacak demiryolu mu? Tabii ki demir yolunun yapılması gerekiyor. İktidara yıllarca çok oy vermiş, iktidarı her zaman birinci parti yapmış halkımız ama şu anda o usandı. Neden usandı? Bakın İskilip yolumuz var. İskilip Bayat Uludağ'yı bağlayacak. Yıllardır bitirilemedi.

"Çorum üvey evlat durumunda"

Çorum üvey evlat durumunda. Şu anda bazı ilçelerimizde inanın ambulans yok. Bir vatandaş kaza geçirdiğinde çevre ilçeden mesela Uludağ ilçemiz orada bir vatandaşımız kaza geçirdiyse İskilip'ten ambulans beklemek zorunda kalıyor. ve buna bir örnek Oğuzlar'da bir vatandaşımız kaza yapıyor. Onu ambulans götürüyor. Ama diğer hastamız için 112'yi aradığında diyor ki 'Şu anda ambulansımız. Merkeze gitti. Şu anda ambulans yok. Siz de hangi ilçe yakın? İskilip'ten mi getirelim? Oğuzlar'dan mı getirelim?' Maalesef bu durumlarla karşılaşıyoruz. ve üniversite hastanemiz var ama maalesef birçok bölümünde uzman doktor eksiğimiz var.

Biz Çorum'u iktidar olduğumuzda demir yoluyla, havalimanıyla ve ilçe yollarıyla bağlantılarını yapıp hak ettiği değeri vereceğiz. Çünkü Çorum şu anda hem başkenti bakın 7 bin 500 yıllık tarihi olan Hattiler'in ülkesi Hititler'in başkentiyiz. Bu medeniyetin kıymetini bilmeyen bir hükümetle karşı karşıyayız. Yıllardır bizim turizm yolumuz var, Boğazkale Hattuşa'dan, Atatürk'ün 1935'te başlattığı ilk kazılardan birisi olan Alacahöyük ve oradan Şapinova bölgemiz var, İncesu Kanyonumuz var, orası da Ortaköy ilçemize bağlı. Hem o turizm yolunu yapmadılar hem de seçim öncesi bir kilometrelik yaptıkları Ortaköy yolu hala başlamadı ve yapılmıyor.

"Tüm Çorum halkını mitingimize davet ediyorum"

Bizim acilen kuzey ve güney çevre yoluna ihtiyacımız var. Sayın Bakan Uraloğlu'na defalarca söyledik. Dokuz tane soru önergesi verdim. Hepsi de verdiği cevap 'Miş, muş, yapacağız, değerlendiriliyor, planlamada.' Ama Çorum hak ettiği yatırımları alamıyor geç kalıyor. Bu anlamda da Çorumlu bundan bıkmış durumda. Çorumlu inşallah yarın saat 14.00'te Abide Kavşağı önünde atanmayan 1 milyon 100 bin öğretmenimiz için, atanmayan sağlıkçılarımız, mühendislerimiz ve iş bulamayan, biz burada hak ettiği emekli maaşını alamayan emeklilerimiz sefalet ücreti altında kalan işçilerimiz için tarlada patatesi, soğanı kalan ürünü kalan çiftçimiz için ve özellikle siftah edemediği halde ceza yiyen esnafımız için ve 3600 ek gösterge sözü verilmesine rağmen bu söz yerine getirmeyen tüm emekli memurlarımızı tüm insanlarımızı biz yarın dayanışmaya bekliyoruz. Çünkü yargı sopasıyla bizlerin önü kesilmeye çalışılıyor. Buna rağmen Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel hiçbir şeye aldırmadan tüm baskılara rağmen biz halkın umudu olmaya devam edeceğiz. ve bu halk bu umudu Çorum'da pazar günü saat 14.00'te yükseltecek. Biz buna inanıyoruz. Tüm Çorum halkını mitingimize davet ediyorum."