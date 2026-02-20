CHP'nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" Mitingi Yarın Kocaeli'de... Hikmet Erbilgin: "Milletimiz Sandığı Önüne İstiyor" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP'nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" Mitingi Yarın Kocaeli'de... Hikmet Erbilgin: "Milletimiz Sandığı Önüne İstiyor"

20.02.2026 13:25  Güncelleme: 14:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Parti Meclisi (PM) üyesi Hikmet Erbilgin, "Yurttaşlarımızın tek derdi ekonomi değil. Bu ülkedeki sorunları adalet arayışıyla eşleştirdiğimizde çözümün hem ekonomik anlamda hem adalet alanında, eğitim alanında yakıcı sorunlara dönüştüğünü görüyoruz. Milletimiz 'Sandığımız önümüze gelsin. Biz milletimizin ferasetine güveniyoruz. Kendimize güveniyoruz. Oyumuzla ülkeyi yönetecek kadroları biz belirleyelim' diyor, sandığı önüne istiyor. Adayını da yanına istiyor" dedi.

Haber: Çağatan AKYOL/ Kamera: Umut Emre GÖKBULUT

(KOCAELİ) - CHP Parti Meclisi (PM) üyesi Hikmet Erbilgin, "Yurttaşlarımızın tek derdi ekonomi değil. Bu ülkedeki sorunları adalet arayışıyla eşleştirdiğimizde çözümün hem ekonomik anlamda hem adalet alanında, eğitim alanında yakıcı sorunlara dönüştüğünü görüyoruz. Milletimiz 'Sandığımız önümüze gelsin. Biz milletimizin ferasetine güveniyoruz. Kendimize güveniyoruz. Oyumuzla ülkeyi yönetecek kadroları biz belirleyelim' diyor, sandığı önüne istiyor. Adayını da yanına istiyor" dedi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması ve erken seçim talebiyle başlattığı "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 91'incisi yarın Kocaeli'de yapılacak. CHP PM üyesi Hikmet Erbilgin, İzmit Real AVM Otopark alanında yapılacak miting öncesi ANKA Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu.

Erbilgin şöyle konuştu:

"Öncelikle tüm ülkemize, yurttaşlarımıza ramazan ayının mübarek olmasını, bereket, huzur getirmesini diliyoruz. Sayın Genel Başkanımız, 91'inci buluşmasını Kocaeli'de iki milyonu aşkın nüfusuyla, sanayi kenti, işçi kenti, alın teri kenti Kocaeli'de gerçekleştirecek. Yurttaşlarımızla buluşacak. Bizler miting hazırlıklarını tüm örgütümüzle birlikte yapıyoruz. 12 ilçemizde örgütlerimiz sahada, yurttaşlarımızla, emeklilerimizle, gençlerimizle, kadınlarımızla buluşuyor. Sahada gördüğümüz, Kocaeli'nin mitingden haberi var. Genel Başkanımızı bekliyor. Bütün Türkiye'deki bu gayrete, Türkiye'deki 91'inci eyleme katkı sunmak, burada olmak için duyarlılar. Kendileriyle görüştüğümüz, yaptığımız saha çalışmalarında miting alanının tıklım tıklım olacağını görüyoruz. Milletimiz bu gidişata çözüm olabilmek için, milletimiz gidişata müdahale edebilmek için üzerine düşeni yapıyor. Örgütlerimiz çalışıyor. Ben bu vesileyle Kocaeli örgütümüze, milletvekillerimize, belediye başkanlarımıza kadın ve gençlik kollarımıza içtenlikle teşekkür ediyorum."

"Milletimiz sandığı önüne istiyor"

Kocaeli bir işçi kenti. Asgari ücrette umduklarını bulamadılar. Emeklilerimiz geçinemiyor. Kocaeli'nin kırsalında insanlarımız üretmek istiyor. Ürettikleri para etmiyor. Geçim derdi tüm Türkiye'de olduğu gibi burayı da kuşatmış durumda. Onun dışında Kocaeli'de, Dilovası'nda, acılar yaşadık. İş güvenliği anlamında insanlarımız güvenli bir çalışma hayatı istiyor. Herkesin yaşadığı sorunlar Kocaeli'de de devam ediyor. Tabii yurttaşlarımızın tek derdi ekonomi değil. Bu ülkedeki sorunları adalet arayışıyla eşleştirdiğimizde çözümün hem ekonomik anlamda hem adalet alanında, eğitim alanında yakıcı sorunlara dönüştüğünü görüyoruz. Milletimiz 'Sandığımız önümüze gelsin. Biz milletimizin ferasetine güveniyoruz. Kendimize güveniyoruz. Oyumuzla ülkeyi yönetecek kadroları biz belirleyelim' diyor, sandığı önüne istiyor. Adayını da yanına istiyor.

"2 Mart'ta Genel Başkanımızın talimatlarını bekliyor olacağız"

Boğaziçi Üniversitesi'ndeydi Sayın Genel Başkanımız. Orada yeni döneme dair çok daha fazla çalışacağımızı, mitinglerin kesintisiz süreceğini ifade etti. İstanbul'un üç bölgesinde mitingler yapılacağını ve 19 Mart'a bu yönüyle hazırlanacağımızı ifade etti. Yine Sayın Genel Başkanımız 2 Mart'ta milletimizle paylaşacağı yeni sürece dair hazırlıkları ifade etti. Biz de 2 Mart'ı büyük bir heyecan ve hevesle bekliyoruz. Yeni görevlerimizi alıp sahada olabilmek için 2 Mart'ta Genel Başkanımızın talimatlarını bekliyor olacağız."

Kaynak: ANKA

CHP Parti Meclisi, Yerel Haberler, Etkinlikler, Kocaeli, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'nin 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' Mitingi Yarın Kocaeli'de... Hikmet Erbilgin: 'Milletimiz Sandığı Önüne İstiyor' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nöbetten çıkan anestezi teknikeri, otomobilinde ölü bulundu Nöbetten çıkan anestezi teknikeri, otomobilinde ölü bulundu
Jutta Leerdam, 1 milyon dolar kazandıran kıyafetini satıyor Gelirini bakın ne yapacak Jutta Leerdam, 1 milyon dolar kazandıran kıyafetini satıyor! Gelirini bakın ne yapacak
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı görevini yürüten Fatih Dönmez atandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı görevini yürüten Fatih Dönmez atandı.
Maça saatler kala İngiliz gazeteciden Fenerbahçe sözleri: Ona çok dikkat etmeliler Maça saatler kala İngiliz gazeteciden Fenerbahçe sözleri: Ona çok dikkat etmeliler
Alişan Ramazan’ın ilk gününde Umre’ye gitti Alişan Ramazan'ın ilk gününde Umre'ye gitti
Uyuşturucu soruşturmasında ünlü isimler için karar verildi Uyuşturucu soruşturmasında ünlü isimler için karar verildi

14:23
Viral olan köy öğretmeni Videoyu izleyenler şaşırıyor
Viral olan köy öğretmeni! Videoyu izleyenler şaşırıyor
14:08
Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli ifade veriyor
Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli ifade veriyor
14:03
ABD, İran’a saldırırsa neler olur İngilizler 7 olasılık sıraladı
ABD, İran'a saldırırsa neler olur? İngilizler 7 olasılık sıraladı
14:01
Skriniar’ın Sağ Kasığında Kısmi Yırtık
Skriniar'ın Sağ Kasığında Kısmi Yırtık
13:22
Otizmli çocuğunun başka şehre gönderilmesini istemeyen anneye bakanlık el attı
Otizmli çocuğunun başka şehre gönderilmesini istemeyen anneye bakanlık el attı
13:14
Okulda cıva zehirlenmesi Öğrenciler hastaneye kaldırıldı
Okulda cıva zehirlenmesi! Öğrenciler hastaneye kaldırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2026 14:33:38. #.0.5#
SON DAKİKA: CHP'nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" Mitingi Yarın Kocaeli'de... Hikmet Erbilgin: "Milletimiz Sandığı Önüne İstiyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.