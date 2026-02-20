CHP'nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" Mitingi Yarın Kocaeli'de... Hikmet Erbilgin: "Milletimiz Sandığı Önüne İstiyor"

Haber: Çağatan AKYOL/ Kamera: Umut Emre GÖKBULUT

(KOCAELİ) - CHP Parti Meclisi (PM) üyesi Hikmet Erbilgin, "Yurttaşlarımızın tek derdi ekonomi değil. Bu ülkedeki sorunları adalet arayışıyla eşleştirdiğimizde çözümün hem ekonomik anlamda hem adalet alanında, eğitim alanında yakıcı sorunlara dönüştüğünü görüyoruz. Milletimiz 'Sandığımız önümüze gelsin. Biz milletimizin ferasetine güveniyoruz. Kendimize güveniyoruz. Oyumuzla ülkeyi yönetecek kadroları biz belirleyelim' diyor, sandığı önüne istiyor. Adayını da yanına istiyor" dedi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması ve erken seçim talebiyle başlattığı "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 91'incisi yarın Kocaeli'de yapılacak. CHP PM üyesi Hikmet Erbilgin, İzmit Real AVM Otopark alanında yapılacak miting öncesi ANKA Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu.

Erbilgin şöyle konuştu:

"Öncelikle tüm ülkemize, yurttaşlarımıza ramazan ayının mübarek olmasını, bereket, huzur getirmesini diliyoruz. Sayın Genel Başkanımız, 91'inci buluşmasını Kocaeli'de iki milyonu aşkın nüfusuyla, sanayi kenti, işçi kenti, alın teri kenti Kocaeli'de gerçekleştirecek. Yurttaşlarımızla buluşacak. Bizler miting hazırlıklarını tüm örgütümüzle birlikte yapıyoruz. 12 ilçemizde örgütlerimiz sahada, yurttaşlarımızla, emeklilerimizle, gençlerimizle, kadınlarımızla buluşuyor. Sahada gördüğümüz, Kocaeli'nin mitingden haberi var. Genel Başkanımızı bekliyor. Bütün Türkiye'deki bu gayrete, Türkiye'deki 91'inci eyleme katkı sunmak, burada olmak için duyarlılar. Kendileriyle görüştüğümüz, yaptığımız saha çalışmalarında miting alanının tıklım tıklım olacağını görüyoruz. Milletimiz bu gidişata çözüm olabilmek için, milletimiz gidişata müdahale edebilmek için üzerine düşeni yapıyor. Örgütlerimiz çalışıyor. Ben bu vesileyle Kocaeli örgütümüze, milletvekillerimize, belediye başkanlarımıza kadın ve gençlik kollarımıza içtenlikle teşekkür ediyorum."

"Milletimiz sandığı önüne istiyor"

Kocaeli bir işçi kenti. Asgari ücrette umduklarını bulamadılar. Emeklilerimiz geçinemiyor. Kocaeli'nin kırsalında insanlarımız üretmek istiyor. Ürettikleri para etmiyor. Geçim derdi tüm Türkiye'de olduğu gibi burayı da kuşatmış durumda. Onun dışında Kocaeli'de, Dilovası'nda, acılar yaşadık. İş güvenliği anlamında insanlarımız güvenli bir çalışma hayatı istiyor. Herkesin yaşadığı sorunlar Kocaeli'de de devam ediyor. Tabii yurttaşlarımızın tek derdi ekonomi değil. Bu ülkedeki sorunları adalet arayışıyla eşleştirdiğimizde çözümün hem ekonomik anlamda hem adalet alanında, eğitim alanında yakıcı sorunlara dönüştüğünü görüyoruz. Milletimiz 'Sandığımız önümüze gelsin. Biz milletimizin ferasetine güveniyoruz. Kendimize güveniyoruz. Oyumuzla ülkeyi yönetecek kadroları biz belirleyelim' diyor, sandığı önüne istiyor. Adayını da yanına istiyor.

"2 Mart'ta Genel Başkanımızın talimatlarını bekliyor olacağız"

Boğaziçi Üniversitesi'ndeydi Sayın Genel Başkanımız. Orada yeni döneme dair çok daha fazla çalışacağımızı, mitinglerin kesintisiz süreceğini ifade etti. İstanbul'un üç bölgesinde mitingler yapılacağını ve 19 Mart'a bu yönüyle hazırlanacağımızı ifade etti. Yine Sayın Genel Başkanımız 2 Mart'ta milletimizle paylaşacağı yeni sürece dair hazırlıkları ifade etti. Biz de 2 Mart'ı büyük bir heyecan ve hevesle bekliyoruz. Yeni görevlerimizi alıp sahada olabilmek için 2 Mart'ta Genel Başkanımızın talimatlarını bekliyor olacağız."