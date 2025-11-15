CHP'nin "Millet İradesini Sahip Çıkıyor" Mitingi Yarın Kilis'te.

Haber: İleyda ÖZMEN - Kamera: Tunahan GÜLER

(KİLİS) - Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 407 şüphelisi bulunan iddianameyi değerlendirirken, "Biz kimse yargılanmasın demiyoruz ama özellikle 16 milyonluk bir şehrin, İstanbul gibi birçok ülkeden büyük sayılacak bir yerin belediye başkanını yargılıyorsanız, biraz daha hassas olmanız gerekiyor. Zaten gözaltına alındığı gün ekonomiye etkisi görüldü. Hani kamu zararıysa, ekonomiye yapılan o etki de kamu zararıdır. Dengeyi sağlamak gerekiyordu. Ben bu durumda dengenin sağlanamadığını düşünüyorum" dedi.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna son verilmesi ve erken seçim çağrısını yinelemek amacıyla düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 70'incisi yarın Kilis'te, Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilecek.

Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in konuşacağı miting öncesi ANKA Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu.

Özgür Özel'in Kilis'e her gelişinde yağmur yağdığını, bu sebeple "Bereketiyle geliyor" dediklerini ifade eden Bilecen, "Aslında Özgür Bey'in ifadesiyle bu bir miting değil, bu bir eylem. Bu bir farkındalık yaratmak çünkü bugün birine haksızlık yapıldığında ses çıkartmazsak yarın başkasına da yapıldığında çıkartamayız. Biz yarın Kilis halkını bu alanı doldurmaya davet ediyoruz, burayı doldurun ki o liderler buraya gelmeye devam etsinler, diğer liderler de 'Kilis'i ihmal ettik' deyip buraya gelsinler" dedi.

"Birçok ülkeden büyük bir başkanını yargılıyorsanız daha hassas olmanız gerekiyor"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da Kilis'e geleceğini bildiren Bilecen, şöyle devam etti:

"İki liderin buraya ciddi bir katkısı olacak, onlar buraya geldiğinde bir kalabalık olduğu zaman diğer liderler de bunu görüp, 'Kilis'te bir değişim var, Kilis'te bir sorun var' deyip iktidar partisinin buraya yönelmesini sağlayacak.

Ben aynı zamanda bir avukatım, hukukçuyum. Ekrem Bey'in ve diğer belediye başkanlarının bu şekilde karga tulumba sabahları gözaltına alınarak yargılanması beni çok üzüyor. Ben de bir belediye başkanı ve hukukçu olarak çağrıldığımızda her yere gelebiliriz, varsa bir usulsüzlük, bir yolsuzluk çağırılırız, sorulur, anlatılır, izah ederiz. İzah edemediğimiz yerde ceza alırız. Bu normaldir. Biz 'Kimse yargılanmasın' demiyoruz ama insanlar yargılanırken, özellikle 16 milyonluk bir şehrin, İstanbul'un, birçok ülkeden büyük bir şehrin belediye başkanını yargılıyorsanız, biraz daha hassas olmanız gerekiyor, ki zaten tutuklandığı gün ekonomiye etkisini gördük. Hani kamu zararıysa, ekonomiye yapılan o etki de kamu zararıdır. Dengeyi sağlamak gerekiyordu. Ben bu durumda dengenin sağlanamadığını düşünüyorum."

"Kredi kullanırken tek engel Maliye Bakanlığı'ndan geliyor"

Kilis'in en büyük problemlerini, işsizlikle ve kuraklıkla alakalı olduğunu belirten Bilecen, şunları söyledi:

"Kilis'in en büyük gelir kapısı sınır kapısıdır. Burada 12–13 yıl Suriyelilerle birlikte yaşadık. Ekmeğimizi, suyumuzu paylaştık. Ben belediye başkanı olduktan sonra buraya 116–120 bin kişilik ödenek geliyor, 250 bin kişiye, yeri geldiğinde belki 300 bin kişiye bakmak zorunda kalıyoruz. Merkezi hükümetten gelen para 116 bin kişilik. Topladığımız çöp, dağıttığımız su 300 bin kişiye gidiyor.

Biz bunların hepsini çektikten sonra bugün Suriye'de savaş bitti denildiğinde, halen Suriye'ye giderken Türk vatandaşlarından 50 dolar vize ücreti alınması büyük bir sorundur. İnsanların aldığı zaten 3-5 kuruş para. Buradan günübirlik gidip 'freeshop' dediğimiz yerden yasal sınırlar içinde bir şeyler alıp getirip, günlük kazancını çıkartan insanlar vardı. Şimdi her giriş için 50 dolar ödemek zorunda kalıyorlar. Bu 'gelmeyin' demektir. Biz 12–13 yıl boyunca neden mücadele ettik? Bu insanlar neden bizimle birlikte yaşadı? Bu hiçbir sınır kapısında olmayan bir uygulamadır.

İkinci sorun da tarım alanlarında ikinci sınıf askeri yasak bölge var Kilis'te. Kilis'te tarımla uğraşan birinin binlerce dönüm arazisi olsa bile Maliye Bakanlığı, Kilis'in arazilerini kredi çekerken ipotek olarak kabul etmiyor. Geçen bir çiftçiyle görüştüm, '320 bin dönüm arazim var. Antep'te 5 dönüm bir bağ evine ipotek vererek arazilerimi ekmek için kredi çektim' dedi. Bu yanlış ve haksız bir şey. Kilis'teki arazilerin ikinci sınıf askeri yasak bölge olması, Maliye Bakanlığı'nın, bu toprakları arazi vasfında saymamasını gösteriyor. Bu yüzden de Kilisli vatandaş toprağını ekemiyor. mazotunu alamıyor, gübresini alamıyor, kredi kullanamıyor. Kredi kullanırken tek engel hükümetin Maliye Bakanlığı'ndan geliyor. Bu yanlışlığın düzeltilmesi gerekiyor. Özgür Bey umarım bundan bahsedecektir

Ayrıca bir sorun daha var. Bu şehirde büyük ova projesi ve zeytinlik alan projesi var. Tamam, biz ağacı seviyoruz, partimizin genel propagandasında da ağaç sevilir ama 10 yıldır 20 yıldır zeytin olmayan yerlerin, halen kütükte zeytin geçtiği için biz oraları imara açamıyoruz. Büyük ova kapsamında olduğu için de imara açamıyoruz. Kilis'in çevre yolunun karşı tarafı da ikinci sınıf askeri bölge olduğu için imara açamıyoruz, imara açamadığımız zaman belediye arsa üretemiyor, arsa üretemediği için arsa satamıyor ve hazır arsalar fiyatını 2'ye, 3'e üçe katlıyor, burada bir enflasyon oluyor. Eğer büyük ova kısmının, belli bir kısmının daraltılması veya zeytin üzerinde kalmamış çorak arazilerin, kütükte zeytin kanuna tabii tutulmaması belediyemizi, şehrimizi rahatlatacaktır. Bunlar kentin başlıca sorunlarıdır. İşsizlik, genç yaşta uyuşturucu bağımlılığı bunlar ülkenin sorunlarıdır, bunlarla zaten devletimiz mücadele ediyor. Ben Kilis'in belediye başkanıyım, ben bu sorunlar üzerinde durmayı tercih ediyorum."