CHP'nin Olağanüstü Kurultayı: 'Demokratik Tüzüğümüzle Gurur Duyuyoruz' - Son Dakika
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CHP'nin Olağanüstü Kurultayı: 'Demokratik Tüzüğümüzle Gurur Duyuyoruz'

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Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, CHP'nin 21'inci Olağanüstü Kurultayı'nda konuşarak, partilerine ve muhaliflere yönelik kumpaslarla karşı karşıya olduklarını belirtti. Yüceer, demokrasi mücadelesinin süreceğini ve halk iradesine sahip çıkacaklarını vurguladı.

06.04.2025 15:41  Güncelleme: 16:46
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Haber: İleyda ÖZMEN - Kamera: Eylem Ladin DEĞER

(ANKARA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, "İrade Milletindir" temasıyla düzenlenen CHP'nin 21'inci Olağanüstü Kurultayına ilişkin olarak ANKA Haber Ajansı'na, "Bu, olağan bir kurultay değil, olağanüstü bir kurultay. Gerek CHP'ye, gerek seçilmiş belediye başkanlarımıza, sanatçılara, tüm muhaliflere yürütülen bir süreç var. Sandıkta kazanamadıklarını, sandıkta başaramadıklarını, hukukun arkasına saklanarak, kumpaslarla elde edilmeye, almaya çalışılan bir süreci yaşıyoruz" dedi.

CHP'nin 21'inci Olağanüstü Kurultayı "İrade Milletindir" temasıyla saat 10.00'da Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde başladı. Kurultaya ilişkin ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulunan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, şunları söyledi:

"Bu olağan bir kurultay değil, olağanüstü bir kurultay. Gerek CHP'ye, gerek seçilmiş belediye başkanlarımıza, sanatçılara, tüm muhaliflere yürütülen bir süreç var. Sandıkta kazanamadıklarını, sandıkta başaramadıklarını, hukukun arkasına saklanarak, kumpaslarla elde edilmeye, almaya çalışılan bir süreci yaşıyoruz. Burada hedef, ara sıra şu an muhalefetin lideri olan son genel seçimde iktidar olan CHP başta olmak üzere CHP'li belediyelerin yanı sıra gazeteciler... Dolayısıyla bu Olağanüstü bir Kurultay, aslında kurultayımızı yaptık. Gayet de demokrasi şöleniyle yaptık. Bizler, aslında bütün seçimlerimizi, şölen şeklinde yapıyoruz.

"CHP, Türkiye'deki en demokratik tüzüğe sahipken seçimlerimize, 'Şaibe var' demek çok manidar"

Mahalle delege seçimlerinden başlayarak, ilçe başkanlarımızı sonra il başkanlarımızı, il delegelerimizi, sonrasında da kurultayımızda hem Parti Meclisimizi hem Genel Başkanımızı, Yüksek Disiplin Kurulu üyelerimizi ve yöneticilerimizi seçiyoruz. Bunu, bu şekilde yapan tek partiyiz Türkiye'de. Bu, bizim için büyük bir gurur. Türkiye'deki en demokratik tüzüğe sahip olan bir parti, CHP. Hal böyleyken, dönüp de bizim bu şekliyle yaptığımız, kongrelerimize, kurultaylarımıza, seçimlerimize, 'Şaibe var' diyerek, dil uzatmaya çalışmak gerçekten çok manidar. Amaç burada, demokrasi değil, çünkü bunu söyleyenler, onu bir araç olarak görüyorlar, binecekleri bir tren olarak görüyorlar. Biz öyle görmüyoruz. Bizim varımız yoğumuz bir demokrasimiz var, hukukun üstünlüğü var, halkın iradesi var. Bundan asla vazgeçmeyeceğiz.

Burada kişinin, şahsın, zamanın, zeminin, bizim için hiçbir kıymeti yok. Biz, ne kişiye bakarız, ne zamana bakarız, ne zemine bakarız. Bizim tek baktığımız şey, demokrasi, halkın iradesi, eşitlik, özgürlük. Dolayısıyla, bunu savunmaya devam ediyoruz. Bugün de hu şartlar altında, demokrasinin bir gereği olarak kurultayımızı yapıyoruz. Ben bu şölenin gerçekten Sayın Genel Başkanımız da söyledi, burada bir yıl önce geçerli olan bir irade var. Bu irade korunarak, tabi ki geliştirerek, önümüzdeki süreçte daha da hızlı bir şekilde mücadelemizi sürdüreceğiz."

" Ekrem İmamoğlu'nun bedeni burada olmayabilir, hepimiz burada Ekrem İmamoğlu'yuz"

Yüceer, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olan Ekrem İmamoğlu ve beraberinde çok sayıda kişinin tutuklanmasından sonra Silivri Cezaevine bu hafta gerçekleştirdiği ziyaretine ilişkin şunları kaydetti:

"Bu hafta Sayın Ekrem İmamoğlu ve tutuklu belediye başkanlarımızı ziyaret ettik. Hepsinin bir kere selamı var. Çok güçlüler, kararlılar. Çünkü güçlerini, haklı olmaktan alıyorlar. Biraz önce de söyledim, bizim için hukuk, güçlünün değil; haklı olanın kazandığı yer ve biz, haklıyız. Bugün, türlü kumpaslarla, bahanelerle ilk önce seçim iptaliyle başlayan bir süreçti, İstanbul seçimlerinin iptal edilmesi, akabinde tekrar kazanılması. 2024 seçimlerinde tekrar kazanmayla beraber, yok işte 'Ahmak davası', 'Elini arkada bağladı davası', 'diploma iptalleri', 'yolsuzluklar' gibi türlü türlü bahanelerle halkın iradesi gasp edilmeye çalışılıyor. Demokrasiye, bugün pranga vurulmaya çalışılıyor.

Ekrem İmamoğlu, buna izin vermiyor, vermeyecek de. Çok güçlü, çok kararlı. Herkese, sevgi ve selamları var. Ama biz şunu söyleyebiliriz, hukuk yeniden üstün oluncaya kadar, bu hukuksuzluklar son buluncaya kadar ve içerideki yol arkadaşlarımız, Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere, tutuklu öğrencilerimiz, evlatlarımız, her biri serbest bırakılana kadar biz bu mücadeleye devam edeceğiz. Burada olduğu gibi her yerde omuz omuza ve dimdik durmaya devam edeceğiz. Halkın iradesine diz çöktüremezler. Adaletsizliğe karşı hiçbirimiz susmayız, susmadık, susmayacağız. 'Hak, hukuk, adalet' diyerek, bu mücadele içinde hep beraber devam edeceğiz. Ekrem İmamoğlu'nun bedeni burada olmayabilir, hepimiz burada Ekrem İmamoğlu'yuz. O da burada oluncaya kadar da hep beraber mücadele edeceğiz."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Candan Yüceer, Demokrasi, Politika, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'nin Olağanüstü Kurultayı: 'Demokratik Tüzüğümüzle Gurur Duyuyoruz' - Son Dakika

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