CHP'nin Saha Çalışması: Emekliler Çaresiz

10.05.2026 14:30
CHP Amasya Milletvekili Reşat Karagöz, Mardin'de yaptığı saha çalışmalarında emeklilerin geçim sıkıntısını vurguladı.

Haber: Gülten AKGÜL

(MARDİN) - CHP Amasya Milletvekili Reşat Karagöz, partisinin yurt genelinde saha çalışmaları yürüttüğünü hatırlatarak, "emeklilerin '20 bin lira maaşla kiramızı mı ödeyelim, faturalarımızı mı yatıralım, yoksa yaşamımızı mı idame ettirelim?' sözleriyle çaresizliğiklerini dile getirdiklerini" ifade etti.

Karagöz, Mardin'deki saha çalışmaları kapsamında yaptığı açıklamada, partisinin 81 il ve 973 ilçede geniş çaplı saha çalışması başlattığını hatırlattı.

Temel amaçlarının ülkenin içinden geçtiği ekonomik ve hukuki sorunları yerinde tespit olduğunu söyleyen Karagöz, şöyle konuştu:

"Sahaya indik, alanlarda halkımızla bir araya geldik. Genel Başkanımızın çağrısıyla, ülkemizde yaşanan ekonomik sıkıntıları dinlemek, çözüm önerilerimizi ve politikalarımızı yerinde anlatmak, ayrıca halkımızın yaşadığı tüm sorunları birebir görmek için çalışmalarımıza hız verdik. Uzun yıllardır zaten sahadayız ancak ülkemizde hem ekonomik hem de adalet anlamında çok büyük sıkıntılar yaşanıyor."

Bu bağlamda halkımızla iç içe olmak adına, ekibimle birlikte bugün Mardin'deyiz. Sağ olsunlar, Mardin İl Başkanlığımızın ev sahipliğinde tüm ilçe başkanlarımızla bir toplantı gerçekleştirdik ve birçok ilçemize ziyaretlerde bulunduk. Temel amacımız, partimizin politikalarını herkese anlatmak, halkımızın sorunlarını yerinde dinlemek ve buna uygun politikalar oluşturmaktır."

Zamanında veya olası erken seçime yönelik sandık kurulu çalışmalarına hız verdiklerini bildiren Karagöz, "Yarın seçim olacakmış gibi durmadan çalışıyoruz. Çünkü ekonomik daralma yaşayan vatandaşlarımız artık seçim sandığını önünde görmek istiyor. Bu sıkıntılardan bir an evvel kurtulup düzlüğe çıkmak, çağdaş ve refah dolu bir seviyeye ulaşmak için vatandaşlarımız Cumhuriyet Halk Partisi'ni bir umut kapısı olarak bekliyor. Biz de önümüzdeki süreçte halkımızla omuz omuza olmaya devam edeceğiz."

"EMEKLİ VE ASGARİ ÜCRETLİ ÇARESİZLİK İÇİNDE"

Sahada vatandaşlardan aldıkları geri dönüşleri paylaşan Karagöz, en büyük şikayetlerin hayat pahalılığı ve geçim sıkıntısı üzerine olduğunu dile getirdi.

Karagöz, "Geçen hafta kendi illerimizde, bu hafta Mardin'de, önümüzdeki hafta ise Türkiye'nin dört bir yanında milletvekillerimiz, MYK üyelerimiz, örgütlerimiz ve il, ilçe başkanlıklarımızın tamamıyla birlikte sahadayız. Sahada karşılaştığımız en büyük sorun, 10 bin lira emekli maaşıyla geçinemeyen emeklilerimizden geliyor. En ucuz ev kirasının 15-20 bin lira bandında olduğu bir yerde '20 bin lira maaşla kiramızı mı ödeyelim, faturalarımızı mı yatıralım, yoksa yaşamımızı mı idame ettirelim?' diyerek yaşadıkları büyük çaresizliği dile getiriyorlar" diye konuştu.

Asgari ücretlilerle de dertleştiğini aktaran Karagöz, "Onlar da gerçekten çok büyük bir sıkıntının içindeler. Çocukların eğitim masrafları, sağlık harcamaları derken, 28 bin lirayla bu ülkede yaşamanın ne kadar zor olduğunu bizlere anlatıyorlar. Özetle, 86 milyon yurttaşımızın ekonomik anlamda çok ciddi problemleri var. Tüm bu sorunların çözülebilmesinin yegane yolu ve tek çaresi, seçim sandığının bir an evvel 86 milyon vatandaşın önüne getirilmesi ve herkesin hak ettiği standartlarda, insanca yaşamasıdır" dedi.

Kaynak: ANKA

