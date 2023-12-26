CHP\'nin uzman çavuşlarla ilgili araştırma önerisi reddedildi

CHP'nin, uzman çavuşlarda yaşanan peş peşe intiharların nedenlerinin tespiti ve özlük haklarının iyileştirilmesi amacıyla verdiği araştırma önerisi, TBMM'de AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi. CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, "Halkımızdan neyi gizliyorsunuz. Suudi Kralı için yas ilan ediyorsunuz, vatan için bayrak için şehit olan 12 vatan evladımız için yas ilan etmiyorsunuz. Görevden el çektirilen İçişleri Bakanı övünüyordu. Hani ülkemizde 77 terörist kalmıştı, hani ayakkabı numaralarını biliyorduk. Asıl ateş, anaların, babaların, evlatların yüreğine düşüyor... Bildirinin ötesine geçme zamanı değil mi? O bildiriye imza atmadık kendi kınama metnimizi yayınladık diye 21 yıldır iktidarda olan siz bugün utanmadan partimizi hedef gösteriyorsunuz. Utanç verici olan 21 yıldır binlerce vatan evladımızın şehit olmasıdır. Mehmetçiğin bile bile ölüme gönderilmesidir" dedi.

CHP, uzman çavuşlarda yaşanan peş peşe intihar olaylarının ardındaki gerçeklerin ortaya çıkartılması, sorumluların kanun önünde hesap vermesi, uzman çavuşların özlük haklarının iyileştirilmesi ve arttırılması gereken adımların belirlenmesi amacıyla grup önerisi verdi. Ancak CHP'nin önerisi AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

"HALKIMIZDAN NEYİ GİZLİYORSUNUZ"

Grup önerisinin gerekçesini açıklayan CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, şunları söyledi:

"Acımız, tarifsiz 24 saat içinde 12 şehit verdik. 12 ana kuzusu 12 vatan evladı hakka yürüdü. Bu kaçıncı şehit. Hava şartlarını bilmiyor muydunuz? Şehit düşen kahraman askerlerimizi 1 metre karın altındaki çadırlarda görünce içimiz bir kez daha yandı. Çok mu gerekliydi, onları pusuya müsait açık arazide korumasız bırakmak. İstihbaratımız, teknolojimiz yok muydu? Teröristlerin üssümüze 20 metreye yaklaşması fark edilmedi. 6 şehit verilirken neden önlem alınmadı, neden 6 şehit daha verdik? Biz bu karanlık noktalar aydınlansın, kapalı oturumda bilgi verilsin istiyoruz. Halkımızdan neyi gizliyorsunuz? Suudi Kralı için yas ilan ediyorsunuz, vatan için bayrak için şehit olan 12 vatan evladımız için yas ilan etmiyorsunuz. Görevden el çektirilen İçişleri Bakanı övünüyordu. Hani ülkemizde 77 terörist kalmıştı, hani ayakkabı numaraları biliyorduk. Asıl ateş, anaların, babaların, evlatların yüreğine düşüyor... Bildirinin ötesine geçme zamanı değil mi? O bildiriye imza atmadık kendi kınama metnimizi yayınladık diye 21 yıldır iktidarda olan siz bugün utanmadan partimizi hedef gösteriyorsunuz. Utanç verici olan 21 yıldır binlerce vatan evladımızın şehit olmasıdır. Mehmetçiğin bile bile ölüme gönderilmesidir."

"UZMAN ÇAVUŞLARIMIZIN EN TEMEL SORUNU KADROYA SAHİP OLMAMALIDIR"

Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Kaya, grubu adına yaptığı konuymada şunları söyledi:

"Uzman çavuşlarımızın en temel sorunu kadroya sahip olamamalıdır... Bu asla kabul edilebilecek bir durum değildir. Uzman çavuşlarımızın halen atama yönetmeliği olmadığı için hizmet yıllarının büyük bir bölümünü operasyon bölgelerinde geçiriyor. Böylece bu vatan evlatlarının aile bütünlüğü olumsuz yönde etkileniyor. Bu olumsuz durumun önüne geçmek için mutlaka uzman çavuşlarımıza atama yönetmeliği getirilmeli, görevlendirme süreleri önceden belirlenmelidir."

İYİ Parti Grubu adına konuşan Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz ise şunları ifade etti:

"Türk Silahlı Kuvvetleri'mizde görev yapan 230 bin uzman çavuşumuz vardır. Türkiye'nin her noktasında vatan savunması görevini yerlerine getiriyorlar. Sözleşmeleri erlerin bu süreci 1986'da 2023' e kadar süren bir dönem fakat bu sözleşme hiçbir zaman yenilenmemiş. Maalesef uzman çavuşlarımızın kıdemli rütbeden sayılmamaları sağlık yönetmeliklerinin olmaması, çalışma yönetmeliklerinin olmaması, nöbet yönetmeliklerinin olmaması, atama yönetmeliklerinin olmaması hukuksal teminatlarının olmaması da önemli. Uzman çavuşlarımız hayattayken ordu evlerine giremiyorlar. Şehit olsa dahi annesi babası eşi evlatları orduevlerine alınmıyor."