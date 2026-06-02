CHP'nin Yeni MYK Listesi Açıklandı

02.06.2026 17:25
Kemal Kılıçdaroğlu'nun MYK listesi 19 isimle belirlenirken, yeni görev dağılımı duyuruldu.

(Sürecek)(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Merkez Yönetim Kurulu (MYK) listesi açıklandı. Parti Sözcüsü ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilen Müslim Sarı tarafından duyurulan listede 19 isim yer aldı.

İstinafın "mutlak butlan" kararı sonrası tedbiren Genel Başkanlık görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun Merkez Yönetim Kurulu (MYK) listesi belli oldu.

CHP MYK listesi, partinin genel merkezinde düzenlenen basın toplantısında, Parti Sözcüsü ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilen Müslim Sarı tarafından açıklandı.

Sarı'nın açıkladığı CHP MYK listesi şöyle:

"Kemal Kılıçdaroğlu - Genel Başkan Rıfat Turuntay Nalbantoğlu - Genel Sekreter Orhan Sarıbal - Yurtiçi Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu - İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı/ Sayman Müslim Sarı - Parti Sözcüsü ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Semra Dinçer - Yurtdışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Deniz Demir - Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ali Rıza Erbay - Sağlık Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cemal Canpolat - İşveren Sendikaları ve İş Dünyasından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Necdet Saraç - Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya - Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hasan Efe Uyar - Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek - Kültür ve Sanat Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Devrim Barış Çelik - Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Hakan Uyanık - AR-GE ve Üretim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nevaf Bilek - Bölgesel Kalkınma Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Adnan Demirci - İşçi Sendikaları ve STK'lardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Tahsin Tarhan - Sanayi ve Ticaret Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi - İnsan Hakları ve Aileden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı"

Ekonomi, Dış Politika, Hukuk ve Seçim İşleri birimlerinin ise doğrudan Genel Başkan'a bağlı olarak faaliyet göstereceği, çalışmalarını oluşturulacak danışma kurulu aracılığıyla yürüteceği bildirildi.

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Merkez Yürütme Kurulu, Kemal Kılıçdaroğlu, Basın Toplantısı, Yerel Yönetim, Politika, Güncel, Son Dakika

