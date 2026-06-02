CHP'nin Yeni MYK Üyeleri Belirlendi

02.06.2026 18:17
CHP, yeni Merkez Yönetim Kurulu'nu açıkladı. Ekonomi ve Dış Politika birimleri direkt genel başkana bağlı.

CHP'nin yeni Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleri belirlendi.

Parti Sözcüsü Müslim Sarı, genel merkezde düzenlediği basın toplantısında, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki toplantıda belirlenen yeni MYK hakkında bilgi verdi.

Sarı, "Ekonomi" ve "Dış Politika" ile "Hukuk ve Seçim İşleri" birimlerinin doğrudan genel başkana bağlı olarak faaliyet göstereceğini ve çalışmalarını danışma kurulları aracılığıyla yürüteceğini bildirdi.

Müslim Sarı, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu dahil 19 kişiden oluşan yeni Merkez Yönetim Kurulunda şu isimlerin yer aldığını söyledi:

"Genel Sekreter: Rıfat Turuntay Nalbantoğlu, Yurtiçi Örgütlenme: Orhan Sarıbal, Yurtdışı Örgütlenme: Semra Dinçer, İdari ve Mali İşler: Bülent Kuşoğlu, Parti Sözcüsü ve Yerel Yönetimler: Müslim Sarı, Medya ve Halkla İlişkiler: Deniz Demir, Sağlık Politikaları: Ali Rıza Erbay, İşveren Sendikaları ve İş Dünyası: Cemal Canpolat, Sosyal Politikalar: Necdet Saraç, Eğitim Politikaları: Yıldırım Kaya, Gençlik Politikaları: Hasan Efe Uyar, Kültür ve Sanat Politikaları: Berhan Şimşek, Bilgi ve İletişim Teknolojileri: Devrim Barış Çelik, Arge ve Üretim Politikaları: Ahmet Hakan Uyanık, Bölgesel Kalkınma Politikaları: Nevaf Bilek, İşçi Sendikaları ve STK'lar: Adnan Demirci, Sanayi ve Ticaret Politikaları: Tahsin Tarhan, İnsan Hakları ve Aile: Gamze Akkuş İlgezdi."

"Gerekli işlemler yapılacağından emin olabilirler"

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Sarı, TBMM'deki CHP Grup Toplantısı'nda Genel Başkan Kılıçdaroğlu aleyhindeki sloganların sorulması üzerine, "Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup toplantısı esnasında hem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurumsal kimliğine hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğine yakışmayan sloganları biz de izledik, müşahede ettik. Ben bu arkadaşlarımın Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlar olduğunu düşünmek istemiyorum. Ama eğer Cumhuriyet Halk Parti'li arkadaşlarımızsa, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliği çerçevesinde gerekli işlemler yapılacağından emin olabilirler." ifadelerini kullandı.

Bazı CHP'li delegelerin "Partinin kurultaya gitmesi için" imza topladığı ve bu konunun ilk MYK'de ele alınıp alınmayacağı konusunda değerlendirmesi sorulan Sarı, şunları kaydetti:

"CHP'nin, mevcut hukuki durumda hangi yöntem kullanılırsa kullanılsın kurultay yapma şansı yok. Yani bildiğiniz üzere mahkemenin vermiş olduğu bir karar var ve bu karar ihtiyati tedbirle verilmiş olan bir karar. Kesinleşmemiş olan bir karar. Yani henüz kesinleşmedi çünkü Yargıtay aşaması var. Dolayısıyla üzerinde ihtiyati tedbir kararı olan ve henüz kesinleşmemiş bir kararın olduğu bir hukuk zemininde ister imzalar toplansın, ister Parti Meclisi'nde böyle bir karar alsın, isterse şu anda Sayın Genel Başkanımız, 'Hadi gelin hep beraber kurultaya gidiyoruz' desin, kurultay toplayabilmek mümkün değil. Yani mevcut meri hukuka göre bu olanaksız. Aslında imza toplama sürecinde bulunan arkadaşlarımız da bunu çok iyi biliyorlar. İmzaları toplayan arkadaşlarımız da aslında bir kurultay toplanamayacağını çok iyi biliyor."

"Bu parti hepimizin partisi"

Müslim Sarı, kurultaya karşı olmadıklarını ve kurultay yapılmasını kendilerinin de istediğini belirterek, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin içine düşürüldüğü bu cendereden çıkartabilecek bir yol haritasını hep beraber oluşturalım istiyoruz. En nihayetinde Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bu tartışmalar bir kurultayla çözülecek tabii ki. Biz elbette kendi partililerimize, kendi delegelerimize, kendi örgütümüze soracağız ne yapacağımızı, ne yapmamız gerektiğini önümüzdeki günlerde. Bu arkadaşlarımızla beraber de, kurultayın bir an önce toplanmasını isteyen arkadaşlarımızla beraber de oturup konuşacağız. Neticede bu parti hepimizin partisi, kimse dışarıda değil, kimse başka partinin üyesi değil, birlikte işbirliği içinde, diyalog kapılarımız açık sonuna kadar. Biz Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi olarak bu diyalog kapılarını sonuna kadar açık tutuyoruz."

Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun haftaya Meclis'te Grup Toplantısı yapıp yapmayacağına ilişkin soruyu da yanıtlayan Sarı, "MYK'de değerlendireceğiz. Yani bugün MYK yapacağız, bir genel değerlendirme yapacağız. Önümüzdeki günlerde belki bir MYK daha yapılabilir gruptan önce. Onu hep beraber değerlendireceğiz. Sayın Genel Başkan'ın o konudaki kanaatlerini göreceğiz. Yani şu an için kesinleşmiş herhangi bir durum yok." yanıtını verdi.

Sarı, yeni MYK'nın ilk toplantısını saat 18.00'de yapacağını söyledi.

Kaynak: AA

