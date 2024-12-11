CHP, Öğretmenlik Kanunu'na İtiraz Etti

Güncel

(ANKARA) - CHP, 7528 sayılı Öğretmenlik Mesleği Kanunu'nun bazı maddelerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde dava açtı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, bu kanunun milli eğitim sistemini iyileştirmediğini, sorunları çözmediği söyledi.

CHP'nin dava dilekçesi, Anayasa Mahkemesi'ne Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş'tan oluşan bir heyet tarafından verildi.

Daha sonra mahkeme önünde açıklama yapan Günaydın, 1 Haziran 2023 tarihinden itibaren CHP'nin 39 yasa ve Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hakkında Anayasa Mahkemesine başvurduğunu hatırlattı.

28. dönem 3. yasama yılı itibarıyla TBMM'den geçen 8 yasa olduğunu anımsatan Günaydın, ilgili yasaların Anayasa'ya aykırı hükümleri sebebiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvuru yapacaklarını belirterek, şunları söyledi:

"Anayasa Mahkemesi'ne gelmeden evvel Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Cumhuriyet Halk Partisi'nin etkin muhalefeti ile iktidar partisinin komisyonlardan geçirdiği Genel Kurul'a getirdiği ancak kapsamdan çıkartmak zorunda kaldığı bazı düzenlemeler var. Örneğin, Öğretmenlik Mesleği Kanunu'nda 'müfettişlerce mesleki yetersizliği tespit edilen öğretmenlerin hizmet sınıfının değiştirilmesi' hükmünü kapsamdan çıkarttırdık. Yine benzer bir şekilde "1956 yılından beri yapılan kamulaştırmalarda maliklere düşük bedel ödenmesi' uygulamasını kapsamdan çıkarttırdık.

Dokuzuncu yargı paketinde kadının soyadına ilişkin yanlış düzenleme, muhalefetimizde kapsamdan uzaklaştırıldı. Bazı şirketlere TMSF'nin kayyum olarak atanması ve yine aynı şekilde etki ajanlı düzenlemesi ki bunlar kamuoyu tarafından aylarca tartışılmıştı kapsamdan çıkartıldı ve kanunlaşmadı, Resmi Gazete'de yayınlanmadı.

Mülkiye müfettişlerine neredeyse Cumhuriyet savcılarına verilmiş yetkilerin sağlanmasına yönelik düzenleme, yurt dışında bazı derneklere idari, mali teknik destek sağlanmasına yönelik düzenleme çarşı ve mahalle bekçilerinin üst ve araç arama yetkisiyle donatılması, imar hakkı aktarımının iller arasında da yapılabilmesine yönelik düzenlemeler ve nihayet TMMOB'nin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından denetlenmesi ve adeta bakanlığın Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği'ne kayyum olarak atanmasına yönelik düzenlemelerde kapsamdan çıkartıldı. Bunların demokratik Türkiye açısından son derece yararlı ve etkin çalışmalar olduğunu kamuoyunun bilgisine sunmak isterim."

Özçağdaş'ın sözleri...

Suat Özçağdaş da Öğretmenlik Mesleği Kanunu'nun bazı maddelerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle açtıkları davaya ilişkin bilgi verdi. Özçağdaş, şunları söyledi:

"Bu yasama döneminin en uzun süre tartışılan toplumda en çok karşılık gören bir kanunu bugün Anayasa Mahkemesi'ne getirmiş bulunuyoruz. 1.2 milyon öğretmeni bir milyon atanmayan öğretmeni 19 milyon çocuğu doğrudan yakınlarıyla birlikte neredeyse Türkiye'nin tamamını ilgilendiren bir kanunu konuşuyoruz.

Tabii kanun bu haliyle ne öğretmenlerimizin sorunlarını çözüyor, ne onların itibarlarını kaybetmelerine, yoksulluk seviyesinin altında yaşamalarına bir çözüm getiriyor haklarını tanımlıyor. Ne özel sektör öğretmenlerinin kaybettiği hakları tanımlıyor, ne depremzede öğretmenlerin, rehber öğretmenlerin ve benzeri meslek gruplarının okul müdürlerinin, müfettişlerin yaşadıkları sorunlara çözüm getiriyor. Yani milli eğitim sistemimizi iyileştirmiyor. Ama tabii ki Anayasa Mahkemesi'ne itirazlar çıkan kanun üzerinden oluyor. Dolayısıyla öncelikle şunu söylemek gerekir. İki yıl önce kabul ettikleri on iki maddelik kanunun geri döndüğü gibi maalesef 1.2 milyon öğretmenimizin ve bütün öğretim sisteminin sorunlarını çözmeyen bu kanun da Anayasa Mahkemesi'ne gelmiş bulunuyor. 7528 Öğretmenlik Mesleği Kanunu'na ilişkin Anayasa Mahkemesi nezdinde yürürlüğü durdurma istemli iptal davası açtık."

CHP'nin açtığı davada, çok tartışılan Milli Eğitim Akademesi kurulması, akademinin yapısı ve aday öğretmenlerin yetiştirilmesine ilişkin hükümler de iptali ve yürürlüğünün durdurulması istenen maddeler arasında yer alıyor.