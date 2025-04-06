CHP Olağanüstü Kurultayı Başladı: Gökhan Günaydın Açıklamalarda Bulundu

Haber: Erva GÜN - Kamera: Ünal AYDIN

(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, "Hukuku araçsallaştırarak hem CHP'nin kurumsal kimliğini hem de başta Ekrem İmamoğlu olmak üzere belediye başkanlarımızın üzerine yüklenen Cumhurbaşkanlığı seçimini manipüle etmeye çalışan bir yapı var karşımızda. CHP'nin içiyle de oynamaya çalışıyorlar. Bugün en güçlü cevabı bu kurultay verecek. CHP bir ve bütün olarak her türlü mücadelenin içerisinde olmaya devam edecek" dedi.

CHP'nin 21'inci Olağanüstü Kurultayı "İrade Milletindir" temasıyla Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde başladı. CHP Grup Başkanvekili Günaydın, Kurultay öncesinde ANKA Haber Ajansı'na konuştu.

Türkiye'nin zor bir gündeminde Olağanüstü Kurultay yaptıklarını belirten Günaydın, "Türkiye'nin koşulları olağandışı. Hukuku araçsallaştırarak hem CHP'nin kurumsal kimliğini hem de başta Ekrem İmamoğlu olmak üzere belediye başkanlarımızın üzerine yüklenen Cumhurbaşkanlığı seçimini manipüle etmeye çalışan bir yapı var karşımızda. CHP'nin içiyle de oynamaya çalışıyorlar. Bugün en güçlü cevabı bu kurultay verecek. CHP bir ve bütün olarak her türlü mücadelenin içerisinde olmaya devam edecek" dedi.