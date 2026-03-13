CHP: Otoyol Özelleştirmesi Faturasını Vatandaş Ödeyecek

13.03.2026 17:20
CHP'li Yavuzyılmaz, otoyolların özelleştirilmesine karşı çıkarak, bunun maliyetini halkın karşılayacağını belirtti.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun kamunun işlettiği otoyolların özelleştirme adı altında işletme haklarının devredilmesi konusunda çalışma yaptıklarını kabul ettiğini belirterek, "Ulaştırma Bakanı otoyolların bakım masraflarının bütçeden karşılanmasını gerekçe göstererek özelleştirme yoluna girdiklerini anlatıyor. Ardından bu oranda araç geçiş ücretlerine zam yapacak. Yani faturayı yine vatandaş ödeyecek" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, kamuya ait köprü ve otoyollar özelleştirme iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Yavuzyılmaz,  şunları söyledi:

"Ulaştırma ve Altyapı Bakanı sonunda itiraf etti. Kamunun işlettiği otoyolların özelleştirme adı altında işletme haklarının devredilmesi konusunda çalışma yaptıklarını kabul etti. Karayolları Genel Müdürlüğü'nde 25 adet otoyol bakım işletme şefliği var. Burada çalışan binlerce karayolu memuru, işçisi, personeli böyle bir işletme hakkı devri gerçekleşirse başka kurumlara aktarılmak zorunda kalacak. Ulaştırma Bakanı otoyolların bakım masraflarının bütçeden karşılanmasını gerekçe göstererek özelleştirme yoluna girdiklerini anlatıyor. Halbuki şirketler zaten teklif verirken bu bakım masraflarını da dikkate alarak teklif verecek. Ardından bu oranda araç geçiş ücretlerine zam yapacak. Yani faturayı yine vatandaş ödeyecek."

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, dün gece katıldığı iftar programında gazetecilere şunları söylemişti:

"Otoyollarda artık ağır bakımlar yapmaya başladık. Bu da bizim bütçemize ciddi maliyetler getiriyor. Dönemlik işletme hakkı verip bu yapımları işletmeciye yükleyerek bütçeden yük çıkmasını engelleyebilir miyiz, üzerine de ne kadar bir para alabiliriz diye bunun çalışmasını yaptırıyoruz, satılması söz konusu değil. Bir çalışma yapıyoruz, kamuoyunun görüşüne sunacağız. Kesin verilmiş bir karar yok. Biz malımızın değerini ortaya koyacağız. Ne harcayacağımızı biliyoruz. Oradan ne gelir elde edeceğimizi de öngörürsek buna göre bir karar vereceğiz. Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve bağlantı yollarının 2028, Kuzey Marmara Otoyolu'nun tamamının 2030, Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu'nun 2030, Çanakkale-Malkara Otoyolu ile 1915 Çanakkale Köprüsü'nün 2034, Ankara-Niğde Otoyolu ile İstanbul-İzmir Oto-yolu'nun ise 2035 yılında devralacağız."

Kaynak: ANKA

