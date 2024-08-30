CHP Parti Meclisi 2 Eylül'de toplanacak - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

CHP Parti Meclisi 2 Eylül'de toplanacak

CHP Parti Meclisi, 2 Eylül Pazartesi günü saat 10.00'da CHP Genel Merkezi'nde toplanacak. Toplantıda, tüzük taslak metninin güncel hali değerlendirilecek. 6, 7 ve 8 Eylül'de yapılacak tüzük değişikliği için 20'inci Olağanüstü Kurultay hazırlıkları devam ediyor. Kurultay programı, 4 Eylül'de Sivas'ta sembolik başlangıç yapacak ve ardından Ankara'da devam edecek.

30.08.2024 12:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - CHP Parti Meclisi, 2 Eylül Pazartesi günü parti genel merkezinde toplanacak.Toplantıda, tüzük taslak metninin güncel hali değerlendirilecek.

CHP'de 6,7 ve 8 Eylül'de yapılacak tüzük değişikliği için 20'inci Olağanüstü Kurultay hazırlıkları devam ediyor. Parti Meclisi, 2 Eylül Pazartesi günü saat 10.00'da CHP Genel Merkezi'nde toplanacak. CHP kurmayları, kurultay öncesinde Parti Meclisi toplantısında bir araya gelerek, tüzük taslak metninin güncel halini değerlendirecek.

Kurultay programı...

20'inci Olağanüstü Kurultay için Sivas Kongresi'nin 105'inci yıl dönümünü olan 4 Eylül'de Sivas'ta kurultayın sembolik başlangıcı yapılacak. Temsili olarak Sivas'ta başlayacak kurultay, Sivas'taki tören ve parti içi kurulların katılacağı toplantının ardından Ankara'ya taşınacak.  Ankara'daki kurultayda 5 Eylül'de 81 ilden temsilcilerin, parlamento grubundan ve genel merkezden yetkililerin ve teknik düzenlemeler için katkı sağlayacak hukukçu veya dil bilimcilerin yer alacağı 90 kişilik tüzük komisyonu toplanacak. 6 Eylül'de resmi tüzük kurultayı gerçekleştirilecek. Aynı gün yeni tüzük belirlenecek. 7-8 Eylül'de ise program çalıştayı devam edecek.

Kaynak: ANKA

CHP Parti Meclisi, Eylül, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Parti Meclisi 2 Eylül'de toplanacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:50 MİT, PKK’nın bomba uzmanlarını etkisiz hale getirdi MİT, PKK'nın bomba uzmanlarını etkisiz hale getirdi
11:35 Sokak röportajı nedeniyle tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu gece saatlerinde tahliye edildi Sokak röportajı nedeniyle tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu gece saatlerinde tahliye edildi
10:38 Devlet erkanı Ata’nın huzurunda İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Anıtkabir Özel Defteri’ne düştüğü not Devlet erkanı Ata'nın huzurunda! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anıtkabir Özel Defteri'ne düştüğü not
00:47 Tüm okların çevrildiği ağabeyle ilgili yeni karar Isırık izleri kime ait Tüm okların çevrildiği ağabeyle ilgili yeni karar! Isırık izleri kime ait?
23:12 Hastaneye gidince 56 yıldır tek böbreği olduğunu öğrendi Hastaneye gidince 56 yıldır tek böbreği olduğunu öğrendi
22:12 Meryem Betül Çavdar, Paris 2024 Paralimpik Oyunları’nda bronz madalya kazandı Meryem Betül Çavdar, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda bronz madalya kazandı
20:46 Ukrayna’da F-16 savaş uçağı düştü Ukrayna'da F-16 savaş uçağı düştü
20:26 UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2024-2025 Sezonu Kura Çekimi Gerçekleştirildi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2024-2025 Sezonu Kura Çekimi Gerçekleştirildi
20:19 Galatasaray Başkanı Karaborsa Bilet İddialarıyla İlgili Suç Duyurusunda Bulundu Galatasaray Başkanı Karaborsa Bilet İddialarıyla İlgili Suç Duyurusunda Bulundu
19:40 Irak’ta Türk SİHA’sı düşürüldü, Dışişleri Bakanlığı’ndan açıklama geldi Irak'ta Türk SİHA'sı düşürüldü, Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi
19:37 Kayıp Narin Güran’la ilgili haberlere yayın yasağı getirildi Kayıp Narin Güran'la ilgili haberlere yayın yasağı getirildi
19:16 Anneannesini öldüren eski bakan Abdüllatif Şener’in oğlu Bedirhan Şener tutuklandı Anneannesini öldüren eski bakan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener tutuklandı
19:01 İzmir’de eşini yaralayıp yanındaki arkadaşını öldüren kişi intihar etti İzmir'de eşini yaralayıp yanındaki arkadaşını öldüren kişi intihar etti
19:01 Mesut Özil, MHP lideri Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti Mesut Özil, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti
18:13 Nilüfer Belediyesporlu Voleybolcu Pilar Marie Victoria Lopez Hayatını Kaybetti Nilüfer Belediyesporlu Voleybolcu Pilar Marie Victoria Lopez Hayatını Kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2024 13:02:55. #1.13#
SON DAKİKA: CHP Parti Meclisi 2 Eylül'de toplanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement