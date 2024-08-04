CHP Parti Meclisi Olağanüstü Kurultay Kararı Aldı - Son Dakika
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CHP Parti Meclisi Olağanüstü Kurultay Kararı Aldı

CHP Parti Meclisi Olağanüstü Kurultay Kararı Aldı

CHP Parti Meclisi, tüzük değişikliği ve program değişikliği çalışmalarını başlatmak üzere oybirliği ile Olağanüstü Kurultay kararı aldı.

04.08.2024 21:52
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(ANKARA) - CHP Parti Meclisi'nde (PM), 6- 9 Eylül günlerinde tüzük değişikliği yapmak ve program değişikliği çalışmalarını başlatmak üzere oybirliği ile Olağanüstü Kurultay kararı alındı. CHP'li kurmaylar kurultaya ilişkin; "Tüzük kurultayımız, tüzüğümüzün 48. maddesi çerçevesinde ele alınmaktadır. ve ilgili maddenin ilk fırkası bugün işletilmiş olup Parti Meclisimizce oy birliğiyle kabul edilerek, Olağanüstü Kurultay çağrısı yapılmıştır" açıklaması yaptı. Tüzüğün ilgili maddesi uyarınca, Olağanüstü kurultayda gündemden başka bir konu görüşülemeyecek ve seçim yapılamayacak.

CHP PM'de, 6-9 Eylül günlerinde tüzük değişikliği yapmak ve program değişikliği çalışmalarını başlatmak üzere oybirliği ile Olağanüstü Kurultay kararı alındı. CHP'li kurmaylar PM'nin olağanüstü kurultay kararının bazı haberlerde yanlış anlaşılması üzerine parti tüzüğünde "Tüzük kurultayı" adı altında bir başlığın olmadığını dolayısıyla bu kurultayın geçmiş dönemlerdeki tüzük kurultayı gibi Olağanüstü Kurultay olarak tanımlandığını ve gündemin de sadece Olağanüstü Kurultay'a konu olan içerik olduğunu belirtti.

Kurmaylar; "Tüzük kurultayımız, tüzüğümüzün 48.maddesi çerçevesinde ele alınmaktadır. ve ilgili maddenin ilk fırkası bugün işletilmiş olup Parti Meclisimizce oy birliğiyle kabul edilerek, Olağanüstü Kurultay çağrısı yapılmıştır. Aynı maddenin 4.fıkrasında da Olağanüstü Kurultayın gündeminin, kurultayı isteyenlerce belirteceği yer almıştır. Yine Olağanüstü kurultayda gündemden başka bir konunun görüşülemeyeceği ve seçimin yapılamayacağı yer almaktadır. Dolayısıyla, bizim Olağanüstü Kurultay olarak gündeme aldığımız bu hüküm çerçevesinde tüzük kurultayımızı gerçekleştireceğiz. Örgütün tüzüğü olsun istiyoruz. Bu yüzden, bugün önce il başkanlarımızla toplandık, ardından da Parti Meclisimizde konuyu masaya yatırdık ve oybirliği ile olağanüstü kurultay kararımızı aldık" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Parti Meclisi Olağanüstü Kurultay Kararı Aldı - Son Dakika

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