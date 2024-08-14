CHP Parti Okulu'na Uzman İsimlerden Destek - Son Dakika
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CHP Parti Okulu'na Uzman İsimlerden Destek

CHP Parti Okulu, yeni dönem eğitimlerine Türkiye'nin önde gelen uzman isimlerinden oluşan akademik danışma kuruluyla devam edecek.

14.08.2024 10:52
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(ANKARA) - CHP Parti Okulu'nun yeni dönem eğitim modüllerine danışman olarak Türkiye'nin alanında önde gelen uzman isimler de destek verecek.

CHP Parti Okulu, yeni dönemdeki eğitimlerini Türkiye'nin alanında önde gelen uzman isimlerinden oluşan akademik danışma kadrosundan isimler ile sürdürecek. CHP'nin üyelerine ve farklı kadrolardaki yöneticilerine yönelik hazırlanan eğitim modüllerinin içeriklerini ve eğitim yöntemlerini şekillendirecek olan kurul, alanında Türkiye'nin önemli akademisyenlerinden oluşuyor.

Cumhuriyet Halk Partisi Parti Okulu Akademik Danışma Kurulundaki isimler Prof. Dr. Aziz Çelik, Prof. Dr. Armağan Erdoğan, Doç. Tevfik Sönmez Küçük, Prof. Dr. Haluk Levent, Prof. Dr. Gamze Yücesan Özdemir, Prof. Dr. Kayıhan Pala, Prof. Dr. Erol Taymaz, Doç. Dr. Ayhan Ural, Prof. Dr. Soner Yıldırım, Prof. Dr. Ahmet Yıldız olarak açıklandı.

CHP Parti İçi Eğitim Sorumlusu Dr. Özcan Baripoğlu, CHP Parti Okulu eğitimlerinin, partiyi iktidara taşıyan yolda önemli bir destek olmasını amaçladıklarını; Akademik Danışma Kurulundaki değerli akademisyenlerin de eğitim içeriklerinin geliştirilmesi ve eğitim yöntemlerinin günceli yakalamasında büyük katkılarının olacağını belirtti.

Önümüzdeki günlerde Parti Okulu eğitmenleri ile bir araya gelerek modüller üzerinde yapılacak yenilikleri masaya yatıracak.

Kaynak: ANKA

Türkiye, Politika, Güncel, Son Dakika

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