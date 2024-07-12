CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel'den Kemal Kılıçdaroğlu ve Tanju Özcan tartışmasıyla ilgili açıklama - Son Dakika
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CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel'den Kemal Kılıçdaroğlu ve Tanju Özcan tartışmasıyla ilgili açıklama

CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel\'den Kemal Kılıçdaroğlu ve Tanju Özcan tartışmasıyla ilgili açıklama

CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan arasında sosyal medya üzerinden başlayan tartışmaya ilişkin, 'Meseleyi partimizin yetkili kurullarında değerlendireceğiz' açıklamasını yaptı.

12.07.2024 00:18  Güncelleme: 01:17
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(ANKARA)- CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan arasında sosyal medya üzerinden başlayan tartışmaya ilişkin, "Meseleyi partimizin yetkili kurullarında değerlendireceğiz" açıklamasını yaptı.

CHP Parti sözcüsü Deniz Yücel, CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan arasında sosyal medya üzerinden başlayan tartışmayla ilgili X hesabından açıklama yaptı.

Parti sözcüsü Deniz Yücel açıklamasında şunları ifade etti:

"Bolu Belediye Başkanımız Sayın Tanju Özcan'ın önceki Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sosyal medya üzerinden eleştiri sınırlarını aşan kırıcı ve rencide edici ifadeler kullanmasına üzülerek tanıklık ettik. Cumhuriyet Halk Partisi Cumhuriyet değerlerine, Atatürk İlke ve Devrimlerine bağlı, ülkesini ve milletini seven kişilerin partisidir. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri de, kişilere değil başta Anayasamıza, milletimize, partimizin savunduğu fikirlere ve değerlere bağlıdır. Eleştiri ve saygı sınırları içerisinde kalmak kaydıyla her düşünce özgürce ifade edilebilir. Ancak kim olursa olsun, görevi ve konumu ne olursa olsun CHP eski Genel Başkanı hakkında eleştiri sınırlarını aşan bir üslupla paylaşım yapılmasını asla tasvip etmiyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu kendisine mal edilen ve kamuoyunda tepki çeken ifadeleri tekzip etmiştir. Buna rağmen, konuyu köpürtmeye yönelik açıklamaları iyi niyetli görmüyoruz. Meseleyi partimizin yetkili kurullarında değerlendireceğiz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel'den Kemal Kılıçdaroğlu ve Tanju Özcan tartışmasıyla ilgili açıklama - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel'den Kemal Kılıçdaroğlu ve Tanju Özcan tartışmasıyla ilgili açıklama - Son Dakika
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