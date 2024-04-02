CHP Pendik Belediye Başkan Adayı Tarık Balyalı Seçim Sonuçlarına İtiraz Etti

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Haber: ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: HAKAN KAYA

CHP Pendik Belediye Başkan adayı Tarık Balyalı, İlçe Seçim Kurulu'na yaptığı başvuruyla seçim sonuçlarına itiraz etti. Balyalı, "Büyükşehir, ilçe belediyesi ve ilçe meclis üyeleri için de ayrı düşünüldüğünde 4 bin 800 ayrı tutanak var. İncelediğimiz kadarıyla yüzlerce tutanakta sonucu etkileyebilecek derecede, çok derecede usulsüz işlem olduğunu tespit ettik" dedi.

Pazar günü yapılan seçimlerde İstanbul'un Pendik ilçesinde resmi olmayan sonuçlara göre, AKP'nin adayı Ahmet Cin yüzde 44,69 oy alırken en yakın rakibi CHP'nin adayı Tarık Balyalı da seçimi yüzde 42,78 oyla tamamladı.

Balyalı, İlçe Seçim Kurulu'na bugün yaptığı başvuruyla sonuçlara itiraz etti. İtirazının ardından çıkışta gazetecilere açıklama yapan Balyalı, 8 bin oy farkla kaybettiği seçimin tutanaklarında tutarsızlıklar olduğunu belirtti. Balyalı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aradaki farktan çok daha fazla bir geçersiz oy sayısı var. 13 binin üstünde geçersiz oy var. Tutanakları incelediğimizde arkadaşlarımızla birlikte, tutanakların son derece gelişigüzel doldurulduğunu gördük. Tasnifin son derece gelişigüzel olduğunu gördük. O kadar ki bazı sandıklarda 20'nin üzerinde, ortalamanın çok daha üzerinde geçersiz oylar olduğunu görmekle birlikte bunların neden geçersiz olduğuna ilişkin tutanaklarda herhangi bir ibareye rastlayamadık ne yazık ki. Herhangi bir tahlile imkan vermeyecek derecede tutarsız bir sonuçla karşı karşıyayız. Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul'da oy sayısı olarak en çok oy aldığı dördüncü ilçe burası. Geçersiz oylara baktığımızda da İstanbul'da en çok geçersiz oyun olduğu ilçe Pendik. Bu anlamda baktığımızda tutanakların gelişigüzel doldurulması, özellikle geçersiz oyların neden geçersiz olduğuna ilişkin olarak bir ibarenin bulunmaması, geçersiz zarflara ilişkin ne yazık ki önemli bir çoğunluğunda zarfların nedenle geçersiz olduğunun bilinmemesi, matematik hatalar ve yanlış şekilde doldurulan tutanaklar sonucunda bu tabloda net bir sonuca ulaşmak mümkün değil. Ortaya çıkan tabloda da geçersiz oy sayısı, var olan farkın çok daha üzerinde olduğu için bence burada ciddi bir soru işareti bulunmakta.

"ÇOK FAZLA SORU İŞARETLERİMİZ VAR"

Biz bu nedenle bugün diğer partiler, onlar da ayrı ayrı itirazda bulundular. Biz de yeni baştan oyların sayımı için İlçe Seçim Kurulu'na başvurmuş bulunuyoruz. Bu oyların sayımından sonra gerçek durumun net biçimde ortaya çıkmasını istiyoruz. Hukuki konudaki süreçleri sonuna kadar kullanacağız, kullanmaya devam edeceğiz. Artık bugün itibarıyla ya da en geç yarın İlçe Seçim Kurulu'nun toplanması ve bu konuda karar vermesi gerekiyor ama bizim ortaya çıkan tabloda gördüğümüz, Pendik seçimine ilişkin olarak kafada çok fazla soru işaretlerimiz var. Elimizdeki tutanaklar da bizim bu görüşümüzü doğrular nitelikte. Bu yüzden bugün buraya geldik ve Pendik'te oyların yeni baştan sayılması için başvuruda bulunduk. Arkadaşlarımız yüzlerce tutanak örneğiyle birlikte İlçe Seçim Kurulu'nda başvuruda bulundular. Seçim sonuçları dün açıklandı ve 24 saatlik süre içerisinde bu itirazı yapmak gerekiyordu. Pendik'te bin 600'e yakın sandık var. Büyükşehir, ilçe belediyesi ve ilçe meclis üyeleri için de ayrı düşünüldüğünde 4 bin 800 ayrı tutanak var. Bizim tabii ki de 24 saat içerisinde hepsini incelememiz mümkün olmadı ama incelediğimiz kadarıyla yüzlerce tutanakta sonucu etkileyebilecek derecede, çok derecede usulsüz işlem olduğunu tespit ettik.

"MATEMATİK HATALARININ OLDUĞU TUTANAKLAR GÖRDÜK"

Hukukçu arkadaşlarımız bunları değerlendirdiler ve hepsine ilişkin başvurularda bulunduk. Artık bugün itibarıyla biz Pendik'te oyların yeniden sayımını bekliyoruz. 5 sene önce ortada geçerli hiçbir sebep yokken İstanbul'un tamamında oyları saydıranların yüzlerce usulsüz tutanak ve zarf sonrasında da aynı kararı vereceklerine şüphemiz yok. Adalet böyle sağlanabilir. Gerçeğin ortaya çıkması açısından Pendik'teki oyların yeni baştan sayılmasının şart olduğunu düşünüyoruz. Geçersiz oy 13 bin 429. Pendik'teki arada fark sadece 8 bin. Arkadaşlarımızdan gelen bilgiler ve tutanaklar sonucunda bu sonuca ulaştık. Elimizde bütün tutanaklar var Pendik'te. Ortaya çıkan tablo hem arkadaşlarımızın beyanları, ifadeleri hem tutanakların tutulma şekli ve tutanaklardaki bilgiler bize, bu seçim sonucunu belirlemek için oyların yeniden sayılmasının şart olduğunu gösteriyor. Öyle sonuçlarla karşılaştık ki, kendi içerisinde matematik hatalarının bile olduğu tutanaklar olduğunu gördük. Sandık sorumlularımızın bize vermiş olduğu bilgiler, tutanaklarla bu konuda eşleştiği için bugün seçim kuruluna gelmiş bulunuyoruz."