CHP Silivri'de 'Adalet ve Özgürlük' Mitingi Düzenliyor - Son Dakika
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CHP Silivri'de 'Adalet ve Özgürlük' Mitingi Düzenliyor

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Silivri'de düzenlenen mitingde adalet ve özgürlük talebinde bulunacaklarını açıkladı. Mitingin teması 'adalet ve özgürlük' olarak belirlendi. Erken seçim talebi de gündemde.

14.05.2025 21:25  Güncelleme: 00:00
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(İSTANBUL) - CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, "19 Mart'tan bu yana 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitingleri düzenliyoruz. Bugünkü mitingimizin teması 'adalet ve özgürlük'. Bu temayla Silivri'deyiz ve Silivri zindanına en yakın noktadayız. Buradan Silivri zindanındaki tüm tutsaklara adalet ve özgürlük talebimizi dile getireceğiz. Erken seçim talebimizi dile getireceğiz" dedi.

CHP, Silivri'de "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi düzenliyor. Mitingde ANKA Haber Ajansı'na konuşan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, şunları söyledi:

"19 Mart'tan bu yana 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitingleri düzenliyoruz. Bugünkü mitingimizin teması 'adalet ve özgürlük'. Bu temayla Silivri'deyiz ve Silivri zindanına en yakın noktadayız. Bundan önce dört değişik noktada İstanbul'da çarşamba mitingleri düzenledik. Anadolu'da genel başkanımız mitingler düzenliyor. Ancak ilk defa Silivri'ye cumhurbaşkan adayımız Ekrem İmamoğlu'na Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'na, belediye başkanlarımıza, öğrencilere ve tüm siyasi tutsaklara yakın bir mesafedeyiz.

Şu anda otobüsün üzerinde tutuklu öğrencilerden bir tanesinin annesi bir konuşma yapıyor. Biraz sonra bir genç arkadaşımız bir öğrenci arkadaşımız Can Atalay'ın mektubunu okuyacak burada. Can Atalay'ın mektubu okunacak biraz sonra burada çünkü biliyorsunuz Can Atalay ile ilgili Anayasa Mahkemesi kararı var. Hukuksuz bir biçimde milletvekiliği iptal edildi ve şu anda seçilmiş milletvekili Silivri zindanında.

Ekrem Başkanımızın mesajını paylaşacağız, mektubunu okuyacağız ve sayın Genel Başkanımız kürsüye çıkacak. Buradan Silivri Atatürk Meydanı'ndan bütün ülkemize yurdumuza seslenecek. Buradan Silivri zindanındaki tüm tutsaklara adalet ve özgürlük talebimizi dile getireceğiz. Erken seçim talebimizi dile getireceğiz. Silivri Meydanı'nda tabi bu arada çok büyük bir coşku var. Burası Atatürk Meydanı büyük bir alan ama halen ana yoldan karayolu üzerinden buraya yürüyerek gelmeye çalışan insanlar var. Çok coşkulu bir biçimde buradan Ekrem Başkana ve bütün siyasi tutacaklara selam göndereceğiz."

Kaynak: ANKA

Politika, İstanbul, Güncel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Silivri'de 'Adalet ve Özgürlük' Mitingi Düzenliyor - Son Dakika

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