CHP Sözcüsü Sarı, Galatasaray\'ın unutulmaz futbolcusu Prekazi\'yi saygıyla andı

(ANKARA) - CHP Sözcüsü Müslim Sarı, vefat eden Galatasaray'ın unutulmaz futbolcusu Cevad Prekazi için başsağlığı mesajı yayımladı.

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türk futbolunda iz bırakan, Galatasaray formasıyla futbolseverlerin hafızasında unutulmaz bir yer edinen Cevad Prekazi'nin vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Cevad Prekazi'yi saygıyla anıyor; ailesine, sevenlerine ve tüm spor camiasına başsağlığı diliyorum" dedi.