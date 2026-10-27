CHP Sözcüsü Sarı, Kozay'ın tutuklanması ardından Çukurova meclis üyeleriyle buluştu - Son Dakika
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CHP Sözcüsü Sarı, Kozay'ın tutuklanması ardından Çukurova meclis üyeleriyle buluştu

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CHP Sözcüsü Sarı, Kozay\'ın tutuklanması ardından Çukurova meclis üyeleriyle buluştu
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CHP'li Sarı, Kozay'ın 23 Ekim'de tutuklanması sonrası Çukurova başkan vekilliği seçimi öncesi CHP il ve ilçe yöneticileri ile Çukurova Belediye Meclis üyeleriyle buluştu. Toplantıda Çukurova'nın geleceği, halkın iradesinin korunması ve izlenecek yol haritası değerlendirildi.

(ANKARA) - CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay'ın tutuklanmasının ardından yapılacak başkan vekilliği seçimi öncesinde yol haritasını değerlendirmek için CHP il, ilçe yöneticileri ve Çukurova Belediye Meclis üyeleriyle bir araya geldi.

CHP Sözcüsü ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Müslim Sarı, Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay'ın 23 Ekim'de tutuklanmasının ardından yapılacak başkan vekili seçimi için kentte temaslarda bulundu. CHP'li meclis üyeleri ile toplantı yaptıklarını duyuran Sarı, sosyal medya hesabından şunları kaydetti:

"Çukurova Belediyesi başkan vekilliği seçimi öncesinde Adana İl Başkanımız Orhan Bayram, Çukurova İlçe Başkanımız Hasan Aslan ve Çukurova Belediye Meclis üyelerimizle bir araya geldik.

Toplantımızda Çukurova'nın geleceğine ilişkin hedeflerimizi, halkın iradesinin korunmasını ve başkan vekilliği seçiminde izleyeceğimiz yol haritasını değerlendirdik."

Kaynak: ANKA
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