CHP Sözcüsü Sarı, Silifke\'de örgüt ve belediyeyi ziyaret edip Kökten\'le görüştü

(ANKARA)- CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, Silifke İlçe Başkanlığı'nı ve Silifke Belediyesi'ni ziyaret ederek partililer ve Belediye Başkanvekili Oğuzhan Kökten ile bir araya geldi. Sarı, "Dayanışmamızı büyütüyor, Mersin'de yurttaşlarımızın ve belediyelerimizin yanında olmaya devam ediyoruz" dedi.

CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Silifke'de gerçekleştirdiği ziyaretlere ilişkin bilgi verdi. İlçe Başkanı Volkan Eren ve parti örgütüyle buluştuğunu belirten Sarı, ardından Silifke Belediyesi'ni ziyaret ederek Belediye Başkanvekili Oğuzhan Kökten ile görüştüğünü bildirdi.

Sarı, paylaşımında şunları kaydetti:

"Silifke İlçe Başkanlığımızı ziyaret ederek İlçe Başkanımız Volkan Eren ve örgütümüzle bir araya geldik.

Ardından Silifke Belediyemizi ziyaret ettik. Geçtiğimiz aylarda tutuklanarak görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanımız Mustafa Turgut'un yerine belediye meclisinde Başkanvekili seçilen Oğuzhan Kökten ile bir araya gelerek Silifke'deki sürece ilişkin değerlendirmelerde bulunduk.

Dayanışmamızı büyütüyor, Mersin'de yurttaşlarımızın ve belediyelerimizin yanında olmaya devam ediyoruz."