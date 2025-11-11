CHP Sözcüsü Yücel: 'Yargı muhtırası ile karşı karşıyayız' - Son Dakika
Son Dakika
Güncel

CHP Sözcüsü Yücel: 'Yargı muhtırası ile karşı karşıyayız'

11.11.2025 20:01
CHP Sözcüsü Deniz Yücel, tamamlanan İBB soruşturmasına yönelik yaptığı açıklamada, siyasallaşan yargının hukuku alt üst ettiğini belirterek, bunun bir yargı muhtırası olduğunu ifade etti. Yücel, CHP'nin hedefte olduğunu ve demokrasi mücadelesinin sürdüğünü vurguladı.

(ANKARA) - Tamamlanan İBB Soruşturmasına ilişkin değerlendirme yapan CHP Sözcüsü Deniz Yücel, "Siyasallaşan yargının 15 dakika içinde hukuktan ekonomiye her şeyi nasıl alt üst ettiğine bir kez daha tanıklık ettiğimiz ibretlik bir gün yaşıyoruz. Bu bir iddianame değil, yargı muhtırasıdır" dedi.

Yücel X hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Cumhurbaşkanı adayımız, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız hedefte. CHP kurumsal olarak hedefte. CHP'ye karşı planlı bir operasyonu adım adım uygulayanların amacı da niyeti de belli. Yargı eliyle sandık iradesine, Cumhuriyet rejimine ve demokrasiye darbe vurmak. Bu bir iddianame değil, yargı muhtırasıdır.

CHP'ye darbe vurmak isteyenler şunu çok iyi bilmelidir ki,Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran, Türkiye'de çok partili yaşamın yolunu açan CHP'yi kimse kapatamaz. Türkiye'nin ilk partisine, son yerel seçimin birinci partisine, hızla iktidara yürüyen Cumhuriyet Halk Partisi'ne kapatma hamlesinde bulunanlar gereken yanıtı gerektiği şekilde zamanı geldiğinde milletimizden alacaktır. Demokrasi adına çok büyük ve çetin bir mücadelenin tam da ortasındayız. Bir milim geri adım atmıyoruz."

Kaynak: ANKA

Deniz Yücel, Demokrasi, Güncel, Yargı, Son Dakika

19:49
