CHP Sözcüsü Yücel: 'Yargı muhtırası ile karşı karşıyayız'

(ANKARA) - Tamamlanan İBB Soruşturmasına ilişkin değerlendirme yapan CHP Sözcüsü Deniz Yücel, "Siyasallaşan yargının 15 dakika içinde hukuktan ekonomiye her şeyi nasıl alt üst ettiğine bir kez daha tanıklık ettiğimiz ibretlik bir gün yaşıyoruz. Bu bir iddianame değil, yargı muhtırasıdır" dedi.

Yücel X hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Cumhurbaşkanı adayımız, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız hedefte. CHP kurumsal olarak hedefte. CHP'ye karşı planlı bir operasyonu adım adım uygulayanların amacı da niyeti de belli. Yargı eliyle sandık iradesine, Cumhuriyet rejimine ve demokrasiye darbe vurmak. Bu bir iddianame değil, yargı muhtırasıdır.

CHP'ye darbe vurmak isteyenler şunu çok iyi bilmelidir ki,Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran, Türkiye'de çok partili yaşamın yolunu açan CHP'yi kimse kapatamaz. Türkiye'nin ilk partisine, son yerel seçimin birinci partisine, hızla iktidara yürüyen Cumhuriyet Halk Partisi'ne kapatma hamlesinde bulunanlar gereken yanıtı gerektiği şekilde zamanı geldiğinde milletimizden alacaktır. Demokrasi adına çok büyük ve çetin bir mücadelenin tam da ortasındayız. Bir milim geri adım atmıyoruz."