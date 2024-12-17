CHP Suriyeli Sığınmacılar İçin Toplandı - Son Dakika
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CHP Suriyeli Sığınmacılar İçin Toplandı

Özgür Özel başkanlığında, CHP Göç Politikaları Danışma Kurulu, Suriyeli sığınmacıların dönüşünü ele aldı.

17.12.2024 14:54
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Haber: Gülara SUBAŞI

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Göç Politikaları Danışma Kurulu toplantısına başkanlık etti. Toplantıda Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönüşünü kolaylaştırmak için yapılacak öneriler ele alındı.

CHP Göç Politikaları Danışma Kurulu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında bugün parti genel merkezinde toplandı. Saat 09.00 itibarıyla başlayan toplantı, yaklaşık dört saat sürdü.

Kurulda, İçişleri Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, Dışişleri Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Uzgel, Milli Savunma Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, hukukçu Prof. Dr. Bahadır Erdem, hukukçu Prof. Dr. Nuray Ekşi, İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Fethi Açıkel ve Şener Akdemir yer aldı.

Edinilen bilgiye göre, toplantıda Türkiye'deki Suriyeli sığınmacıların dönüşü için hükümete yapılacak öneriler tartışıldı, konu hakkında CHP'nin yol haritası üzerinde duruldu. Kurul toplantısının ardından CHP PM, Özel başkanlığında özel gündemle toplandı. PM'nin gündeminde, HTŞ'nin 8 Aralık'ta Şam'a girmesinin ardından Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin bölgeye ve Türkiye'ye etkileri vardı. Geçen hafta yapılan kapalı grup toplantısının ardından bu hafta da PM üyeleri konu hakkında bilgilendirilecek.

Kaynak: ANKA

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