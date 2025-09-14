CHP Tandoğan'da Vesayete Hayır Dedi

Haber: Gülara SUBAŞI/ Kamera: Dursun ALKAYA

(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "Bugün Tandoğan'da yüz binlerleyiz ve diyoruz ki 'Vesayeti kabul etmiyoruz. Vesayet yerine siyaset yapacağız. Kayyum'u kabul etmiyoruz. Kayyum yerine halkın iradesi' diyeceğiz. Bugün burada yüzbinler adalet, özgürlük, demokrasi için buluştuk. Biz, bu kötülüğü yırtıp atacağız, biz buna razı olmayacağız" dedi.

CHP Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Murat Emir, Ankara'nın Tandoğan Meydanı'nda düzenlenen "Vesayet Değil Siyaset! Kayyıma, Darbeye Hayır" mitingi öncesinde ANKA Haber Ajansı'na konuştu. Emir, şunları söyledi:

"Şu anda Türkiye'de, siyaset vesayet altında"

"Şu anda Türkiye'de siyaset vesayet altında. Seçilmiş belediye başkanlarımız başta Sayın Ekrem İmamoğlu olmak üzere, 16 milyon İstanbullu'nun onayını almış bir kişi cezaevinde hem de iftiralar üzerinden hiçbir somut delil yokken. Aynı şekilde Türkiye'nin birinci partisi, CHP'ye kayyum tehdidi ile olmayacak bir hukuka takla attırılarak, hukuk yolları olağanüstü zorlanarak ve saçma sapan bir dava uydurularak bir vesayet konma girişimi var.

Baktığınız zaman siyaset yapamayanlar, halkın sorunlarını çözemeyenler, eriyenler, biten siyasetlerine çare bulamadıkça CHP'yi karışık bir hale getirmek istiyorlar. Kurultayını iptal edebilirlerse tartışmalı bir sürece sokabileceklerini umuyorlar. Aynı şekilde bizim 13'üncü Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nu ve diğer seçilmiş belediye başkanlarımızı, cezaevinde tutarak aslında CHP'nin yükselişini durdurabileceklerini, geri adım attırabileceklerini zannediyorlar. Tam da bu nedenle biz, buna karşı çıkıyoruz. Bugün Tandoğan'da yüz binlerleyiz ve diyoruz ki 'Vesayeti kabul etmiyoruz. Vesayet yerine siyaset yapacağız. Kayyumu kabul etmiyoruz. Kayyum yerine halkın iradesi' diyeceğiz. Bugün burada yüz binler adalet, özgürlük, demokrasi için buluştuk. Biz, bu kötülüğü yırtıp atacağız, biz buna razı olmayacağız.

"Bizim derdimiz koltuk değil"

Bir Asliye hukuk hakimi üzerinden CHP gibi Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran parti, birinci parti, iktidar adayı parti... Hem 13'üncü Cumhurbaşkanı adayını hapse koyuyorlar hem de bu partiyi olmayacak iddialarla hukuka takla attırarak, bir kurultay baskısını almaya çalışıyorlar ve diyorlar ki 'Geri adım atın, bekleyin Ankara'da oturun. Alanlarda olmayın, meydanlarda olmayın, muhalefeti büyütmeyin. Koltuğunuza sahip çıkın.'

Oysa bizim derdimiz koltuk değil. Sayın Genel Başkanımızın derdi, CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturmak değil. Biz, bu mücadeleyi iktidar olana kadar sürdüreceğiz. Bu topraklara, ülkemize, demokrasiyi, adaleti ve halkın iradesini getirene kadar mücadele etmeye devam edeceğiz. Tandoğan'daki bu miting bunun en açık göstergesi."