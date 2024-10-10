CHP Tarım Politikaları Efes Tarlası Yaşam Köyü'nde Başladı - Son Dakika
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CHP Tarım Politikaları Efes Tarlası Yaşam Köyü'nde Başladı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Selçuk'ta Efes Tarlası Yaşam Köyü'nü ziyaret ederek partilerinin tarım politikalarını tanıttı. Aile tarımını ön planda tutan proje, tohum ve fide üretimi ile üreticilere destek sağlıyor.

10.10.2024 13:49  Güncelleme: 14:55
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(İZMİR)- CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Kalkınma Daire Başkanı Mekin Tüzün, İzmir'in Selçuk ilçesinde Efes Tarlası Yaşam Köyü'nü ziyaret etti. Efes Tarlası Yaşam Köyü hakkında bilgi alan Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, "Partimizin tarım politikaları Efes Tarlası Yaşam Köyü'nde başlamış oldu" dedi.

Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Efes Tarlası Yaşam Köyü'nde CHP Tarım ve Orman Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Erhan Adem ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Kalkınma Daire Başkanı Mekin Tüzün'e yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Efes Tarlası Yaşam Köyü'nde yer alan Toprak Okulu, Tohum Merkezi, İsmail Hakkı Tonguç Tarım Müzesi, Köy Enstitüleri Anı Odası ve plantasyon alanları hakkında bilgi veren Başkan Ceritoğlu Sengel, şunları kaydetti:

"Bizim Efes Tarlası Yaşam Köyü ile esas amacımız aile tarımını öne çıkarmak, korumak ve geliştirmektir. Aile tarımına geri dönersek toprak sahibi olan babalar evlatlarına iş aramak zorunda kalmadıkları gibi üretimi belli bir seviyede devam ettirebilecekler. Burada ürettiğimiz fidelerin hepsinin tohumlarını alıyoruz. Ürettiğimiz fideleri de üreticilerimizle paylaşıyoruz."

Efes Tarlası Yaşam Köyü'nün önemli proje olduğunu belirten CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, "Biz parti olarak tarıma ve üreticiye çok önem veriyoruz. Parti olarak tarım politikamızı aile tarımı üzerine ve üretime ve üreticiye verdiğimiz önem üzerine kurduk. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarım politikalarına hep beraber başlamış olduk" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Tarım Politikaları Efes Tarlası Yaşam Köyü'nde Başladı - Son Dakika

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