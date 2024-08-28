CHP, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'nu iptal etmek için dava açtı - Son Dakika
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CHP, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'nu iptal etmek için dava açtı

CHP, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un yürürlüğü durdurulması ve iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde dava açtı.

28.08.2024 12:12
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(ANKARA) - CHP,  Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un yürürlüğü durdurulması ve iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde dava açtı.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, yaptığı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un yürürlüğü durdurulması ve iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde dava açtıklarını bildirdi. Günaydın, iptal gerekçelerini şöyle sıraladı:

"Üstün başarılı yüzbaşı ve binbaşılar ile üstün başarılı kıdemli üstçavuş ve başçavuşların bir üst rütbeye yükseltilmesine yönelik işlem yapma yetkisinin ilgili kuvvet komutanı, Jandarma Genel Komutanı veya Sahil Güvenlik Komutanından alınıp Milli Savunma Bakanına ve İçişleri Bakanına verilmesi dolayısıyla Türk Silahlı Kuvvetlerinin siyasallaşması,

Yurt içinde ya da yurt dışında eğitim-öğretim gören askeri öğrenciler ile askeri personelin askeri sistemden ayrılması halinde; idare tarafından kendilerine yapılan masrafların (orantısız biçimde) iki-dört katını iade etmesi,

Milli Savunma Bakanlığı'nın müfettiş kadrolarına askeri kaynaktan atanacaklara yapılacak mülakatın usul ve esaslarının (kanunilik ilkesinin aksine) Milli Savunma Bakanlığınca hazırlanacak yönetmelikle belirlenmesi,

Eğitim hakkının aksine askeri öğrencilerin hiçbir durumda yükseköğretim kurumlarını değiştirememesi veya yatay geçiş yapamaması,

Uzman erbaşlar ile sözleşmeli erbaş ve erlerin, sözleşmelerinin feshedilmesine neden olacak görevde başarısız olma hallerinin muğlak biçimde düzenlenmesi,

Uzman erbaşların sicil işlemleri gibi özlük haklarının (kanunilik ilkesinin aksine) Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığınca müştereken hazırlanan yönetmelikle belirlenmesi,

Sözleşmeli erbaş ve erlerin Türk Silahlı Kuvvetlerinin (Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı dahil) Genelkurmay Başkanlığınca lüzum görülen erbaş ve er kadrolarında istihdam edilmesi yerine Milli Savunma Bakanlığınca veya İçişleri Bakanlığınca lüzum görülecek erbaş ve er kadrolarında istihdam edilmesi dolayısıyla Türk Silahlı Kuvvetlerinin siyasallaşması,

Sözleşmeli erbaş ve erlerden uzman erbaşlığa naspedilmek isteyenlere yapılacak sınavın usul ve esaslarının haklarının (kanunilik ilkesinin aksine) yönetmelikle belirlenmesi,

Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezasını gerektiren disiplin suçlarının bazılarında yüksek disiplin kurulu tarafından ceza verilebilmesi için gerekli uzun zamanaşımı süresinin yirmi yıl olarak belirlenmesi,

Milli Savunma Üniversitesine bağlı olarak kurulan Yabancı Diller Yüksekokulunun yapısının (akademik ve bilimsel özerkliğin aksine) yönetmelikte düzenlenmesi."

Kaynak: ANKA

Anayasa Mahkemesi, Politika, Güncel, Son Dakika

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