CHP Üyesine Yapılan Silahlı Saldırı Davası Devam Ediyor - Son Dakika
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CHP Üyesine Yapılan Silahlı Saldırı Davası Devam Ediyor

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Kayseri Pınarbaşı'nda CHP üyesi Şerafettin Bahadır'a yapılan silahlı saldırıyla ilgili davanın duruşmasında sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verildi. Duruşmada CHP heyeti adalet arayışlarına devam edeceklerini vurguladı.

17.04.2025 13:46  Güncelleme: 14:45
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(ANKARA)- 31 Mart yerel seçimlerini CHP'nin kazandığı Kayseri Pınarbaşı'nda, CHP üyesi Şerafettin Bahadır'a silahla saldıran eski Pınarbaşı Belediye Başkanı Memduh Uzunluoğlu'nun yakınları hakkında açılan davanın duruşması, Kayseri 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görüldü. CHP heyetinin de takip ettiği duruşmada sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verildi. Duruşma sonrası açıklama yapan CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, "Bugün tanıklar tekrar ifadelerini verdiler. Biz adalet arayışımıza devam edeceğiz, adalete güveniyoruz" dedi.

31 Mart yerel seçimlerinde Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde seçim iptal edilmiş ve 2 Haziran'da yapılan seçimde CHP yine kazanmıştı. Seçimin ardından CHP Parti Üyesi Şerafettin Bahadır, 21 Haziran günü seçimi kaybeden eski Pınarbaşı Belediye Başkanı Memduh Uzunluoğlu'nun kardeşi Ejder Uzunluoğlu ve yeğeni Mehmet Uzunluoğlu tarafından kızının gözü önünde darp edilerek silahla vurularak ağır yaralanmıştı.

Bahadır'ın uğradığı saldırıya ilişkin davanın duruşması, Kayseri 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Bugün görülen duruşmadan sonra sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilerek eksiklerin giderilmesi için duruşma, 8 Temmuz'a ertelendi.

Duruşma sonrası açıklama yapan Şerafettin Bahadır, "Beni sağ tarafımdan vurdular ama solum sağlam" diyerek, kendisine destek verenlere teşekkür etti.

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, duruşma sonrasında yaptığı açıklamada şunları söyledi:

" Türkiye'nin her yerinde nasıl adalet arıyorsak Kayseri Adliyesi'ne de adalet aramaya geldik. Geçtiğimiz yıl haziran ayında Pınarbaşı Belediye Meclisi üyemize yapılan bir saldırı söz konusuydu. Onun üzerine çok uzun bir süre yoğun bakımda kaldı. Zaman zaman ümidimizi kestik, doktorlar çok olumsuz şeyler söyledi, hayati tehlikesi çok uzun süre sürdü. Gördüğünüz gibi Şerafettin Bahadır, hala vücudunda o yaraların izlerini taşıyor, aksaklıkları var elini ve bacağını kullanamıyor. Hayatını idame ettirmekte son derece zorluk çekiyor. Bugün o davanın duruşması vardı. Bugün kendisine destek verdik. Bugün tanıklar tekrar ifadelerini verdiler. Bizler bu duruşma salonundan adalet bekliyoruz. Hakimlerimizin vereceği kararın en doğru karar olduğunu düşünüyoruz. Ellerini vicdanlarına koyup yapılanları en doğru şekilde gözlemlesinler, tanıkların ifadelerini dikkate alsınlar ve kararlarını hukuka uygun en doğru şekilde versinler. Biz adalet arayışımıza devam edeceğiz, adalete güveniyoruz."

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Üyesine Yapılan Silahlı Saldırı Davası Devam Ediyor - Son Dakika

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