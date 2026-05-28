CHP ve AK Parti'den Bayram Ziyareti - Son Dakika
CHP ve AK Parti'den Bayram Ziyareti

28.05.2026 13:13
CHP heyeti, AK Parti'yi bayramda ziyaret ederek, bayram kutlaması gerçekleştirdi.

(ANKARA) - CHP heyeti, AK Parti'ye, üç bayram aranın ardından bayram ziyaretinde bulundu.

CHP'de yönetim değişikliğinin ardından bayramda AK Parti Genel Merkezi de ziyaret edildi. CHP'den AK Parti'ye giden heyette Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Ankara Milletvekili Deniz Demir ve Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız yer aldı.

Konuk heyet AK Parti Genel Merkezi'nde Kültür ve Sanat Politikaları'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, Sivas Milletvekili Rukiye Toy ve Gençlik Kolları MKYK Üyesi Abdullah Uçan'dan oluşan heyet tarafından ağırlandı.

Ziyarette taraflar birbirlerinin Kurban Bayramı'nı kutladılar.

Burada konuşan CHP'nin heyet başkanı Kasap, "Siyasetin amacı insanın, toplumun, milletin mutluluğu ve huzurudur. Onun için hep birlikte el ele gereken yapılacaktır. Bayramlar da bu vesileyle bazı şeylerin hatırlatıcısı olacaktır, kanaatindeyim. Bizler kardeşiz, daha ötesi yok. Anamız, babamız aynı olmasa bile kardeşiz. Aynı coğrafyanın insanlarıyız" dedi.

"HEP BERABERCE MİLLET DAVASINA OMUZ VERECEĞİZ"

AK Parti'nin heyet başkanı Hüseyin Yayman ise şunları söyledi:

"Tam da sizin söylediğiniz gibi bayram, muhabbeti fazlalaştırıp mesafeleri azaltan önemli bir gündür. Allah yardımcımız olsun. Dünyada ve bölgemizde yaşanan gelişmelere bakıldığında bu birlikteliklerin, bir araya gelmenin ne kadar önemli olduğunu hep birlikte görüyoruz, yaşıyoruz. TBMM'de de sizlerle beraber çok güzel çalışmalar yürütüyoruz. İnşallah Türkiye'nin önü aydınlıktır, milletimizin geleceği aydınlıktır. Hep beraberce Türkiye davasına, Türk milleti davasına, millet davasına inşallah birlikte omuz vereceğiz, güç vereceğiz. Birlikte hep beraber Türkiye'nin aydınlık bir geleceğe geçmesi için hep beraber çalışacağız inşallah."

CHP ile AK Parti arasındaki son bayramlaşma 2024 Kurban Bayramı'nda gerçekleşmiş, 19 Mart 2025'te İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da gözaltına alındığı operasyonların ardından bayramlaşma programları sona ermişti.

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti, Politika, Güncel

