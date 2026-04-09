CHP ve İYİ Parti liderleri görüştü: Erken seçim ve ara seçim gündemi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, beraberindeki heyetle İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nu parti genel merkezinde ziyaret etti. Yaklaşık 1 saat süren ziyaretin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Özel, ev sahipliği için Dervişoğlu'na teşekkür etti ve İran'a yönelik saldırıların Türkiye ekonomisini olumsuz etkilediğini, bu konuda hazırladıkları raporu paylaştıklarını belirtti.

Özel, 'Hodri meydan' diyerek erken genel seçim ve ara seçim çağrısında bulundu, AK Parti'nin 2002'deki ara seçim taleplerini hatırlattı. Dervişoğlu da ziyaret için teşekkür ederek, siyasi etik yasası, İran'daki gelişmeler ve seçim konularında görüş alışverişinde bulunduklarını, bazı konularda hemfikir olduklarını ifade etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un ara seçim açıklamalarına değinen Özel, anayasal zorunluluğa vurgu yaptı. Ayrıca, CHP'li bazı isimlerin gözaltına alınması ve Bursa'daki aday çıkarma durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Dervişoğlu ise ara seçim oylamasında 'evet' oyu kullanacaklarını açıkladı.