CHP ve İYİ Parti liderleri görüştü: Erken seçim ve ara seçim gündemi
CHP ve İYİ Parti liderleri görüştü: Erken seçim ve ara seçim gündemi

09.04.2026 17:49
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nu ziyaret ederek İran'a yönelik saldırıların Türk ekonomisine etkilerini değerlendirdi ve erken seçim çağrısı yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, beraberindeki heyetle İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nu parti genel merkezinde ziyaret etti. Yaklaşık 1 saat süren ziyaretin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Özel, ev sahipliği için Dervişoğlu'na teşekkür etti ve İran'a yönelik saldırıların Türkiye ekonomisini olumsuz etkilediğini, bu konuda hazırladıkları raporu paylaştıklarını belirtti.

Özel, 'Hodri meydan' diyerek erken genel seçim ve ara seçim çağrısında bulundu, AK Parti'nin 2002'deki ara seçim taleplerini hatırlattı. Dervişoğlu da ziyaret için teşekkür ederek, siyasi etik yasası, İran'daki gelişmeler ve seçim konularında görüş alışverişinde bulunduklarını, bazı konularda hemfikir olduklarını ifade etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un ara seçim açıklamalarına değinen Özel, anayasal zorunluluğa vurgu yaptı. Ayrıca, CHP'li bazı isimlerin gözaltına alınması ve Bursa'daki aday çıkarma durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Dervişoğlu ise ara seçim oylamasında 'evet' oyu kullanacaklarını açıkladı.

Son Dakika Güncel CHP ve İYİ Parti liderleri görüştü: Erken seçim ve ara seçim gündemi - Son Dakika

18:45
Polislere yönelik alaycı ifade kullandığı gerekçesiyle tutuklanan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
Polislere yönelik alaycı ifade kullandığı gerekçesiyle tutuklanan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
18:19
Uyuşturucu soruşturmasında Burak Deniz dahil 5 kişi mahkemeye sevk edildi
Uyuşturucu soruşturmasında Burak Deniz dahil 5 kişi mahkemeye sevk edildi
17:37
Şarkıcı Yusuf Güney tutuklandı
Şarkıcı Yusuf Güney tutuklandı
17:21
Polislere yönelik alaycı ifade kullanarak görüntü çeken şüphelilerden 1 kişi tutuklandı
Polislere yönelik alaycı ifade kullanarak görüntü çeken şüphelilerden 1 kişi tutuklandı
17:18
Kırmızı bültenle aranan Fedlan Kılıçaslan İspanya’da yakalandı
Kırmızı bültenle aranan Fedlan Kılıçaslan İspanya'da yakalandı
16:24
Trump, NATO’dan istediğini alacak gibi: Hayal kırıklığını anlıyorum
Trump, NATO'dan istediğini alacak gibi: Hayal kırıklığını anlıyorum
