CHP ve Yeni Parti, Üsküdar'daki başkan vekili seçimini boykot etti - Son Dakika
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CHP ve Yeni Parti, Üsküdar'daki başkan vekili seçimini boykot etti

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CHP Sözcüsü Müslim Sarı, gözaltındaki meclis üyelerinin oy kullanamaması ve kompozisyonun değiştiği gerekçesiyle Yeni Parti grubuyla ortak karar alarak Üsküdar'daki başkan vekili seçimine katılmadıklarını açıkladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Müslim Sarı, Üsküdar Belediye Başkan Vekili'ni seçmek üzere yapılacak toplantının ertelenmesine ilişkin, "Bugünkü seçimlerin yapılamaması için, en azından ertelenebilmesi için ve gözaltı halinde bulunan arkadaşlarımızın da oy kullanabilmesi için Yeni Parti grubuyla beraber ortak bir karar aldık. Ortak bir tavır sergiledik ve seçime katılmadık." diye konuştu.

Sarı, partisinin Üsküdar İlçe Başkanlığı'nda yaptığı açıklamada, geçen ay geçersiz oyların sonucu etkilediği gerekçesiyle iptal edilen seçimin yenilenmesi amacıyla bugün bir araya geldiklerini söyledi.

Son bir haftada seçimin sonucunu değiştirmeye yönelik önemli hamlelerin yapıldığını iddia eden Sarı, "Bir taraftan CHP'li 3 belediye meclis üyesinin gözaltına alındığını gördük. Öte yandan yine daha önce CHP listelerinden seçilen 4 belediye meclis üyemizin AK Parti'ye geçtiğini öğrendik." diye konuştu.

Sarı, bu gelişmelerin Üsküdar'ın belediye meclis kompozisyonunu değiştirmeye yönelik iradi hamleler olduğunu gördüklerini savundu.

Gözaltındaki meclis üyelerinin bugünkü seçime katılamadıklarını anlatan Sarı, "Dolayısıyla mevcut durumda belediye meclisi kompozisyonu 21'e 21 oldu. Bu iki arkadaşımız da gözaltında olduğu ve oy kullanamadığı için aslında bizim 23 belediye meclis üyemiz varken bugün yapılacak seçimde 21'e 21 bir sonuç çıkma ihtimali bulunuyordu." dedi.

Gözaltındakilerin oy kullanabilmeleri için yaptıkları hukuki başvurudan sonuç alamadıklarını dile getiren Sarı, şunları kaydetti:

"Karşılık verilmeyince bütün bu Üsküdar halkının iradesini boşa çıkartmaya dönük bu hamlelere karşı biz de bunu boşa çıkartabilmek için, bugünkü seçimlerin yapılamaması için, en azından ertelenebilmesi için ve gözaltı halinde bulunan arkadaşlarımızın da oy kullanabilmesi için Yeni Parti Grubu'yla beraber ortak bir karar aldık. Ortak bir tavır sergiledik ve seçime katılmadık. Şundan herkes emin olsun: CHP kimliği altında kazanılmış bütün belediyelerin CHP'de kalması için CHP Genel Merkezinin, bizlerin, parti örgütünün yoğun çabası önümüzdeki dönemde de devam edecektir."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel CHP ve Yeni Parti, Üsküdar'daki başkan vekili seçimini boykot etti - Son Dakika

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