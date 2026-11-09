CHP YDK, Sancaktepe Belediye Başkanı Yeğin\'e savunma süresi verdi, dosya ertelendi

CHP YDK, Sancaktepe Belediye Başkanı Yeğin'e savunma süresi verdi, dosya ertelendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
CHP YDK, kesin ihraç talebiyle tedbirli disipline sevk edilen Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin'e savunma süresi verip dosyanın görüşülmesini erteledi. Konak Belediye Meclis Üyeleri Murat Yıldız ve Emir Selman'ın cezalarına itirazlar kabul edilerek cezalar kaldırıldı.
(ANKARA) - CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) toplantısında, kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk edilen Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin'e savunmasını hazırlaması için süre verilerek, dosyanın görüşülmesi ertelendi.
CHP Yüksek Disiplin Kurulu toplantısında, üç dosya ele alındı. Kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk edilen Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin'e savunmasını hazırlaması için süre verilerek, dosyanın görüşülmesi ertelendi.
Konak Belediye Meclis Üyesi Murat Yıldız'ın disiplin cezasına yaptığı itiraz kabul edilerek cezası kaldırılırken, Konak Belediye Meclis Üyesi Emir Selman'ın itirazı da görüşülerek, disiplin cezası kaldırıldı.
Kaynak: ANKA
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