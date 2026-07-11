CHP\'ye 200 Yeni Üye Katıldı

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda düzenlenen törenle 200 kişi partiye katıldı.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesince CHP İstanbul il yönetimine görevlendirilen Gürsel Tekin, törende yaptığı konuşmada, partilerine katılan yeni üyelerle ailelerini güçlendirdiklerini söyledi.

Göreve geldikleri ilk günden itibaren sorun üretmek yerine sorunları çözmeye odaklandıklarını belirten Tekin, "Sorunu yaratan biz değiliz. Sorunu yaratan siz ve sizin iş ortaklarınız. 'Bu sorunu çözmek için gelin yan yana duralım. Sorunu büyütmeyelim. 45 gün sonra kongremizi yapalım ve 103 yıllık tarihi olan bir siyasi partiye sorumluluğumuzu yerine getirelim' demiştik. Partinin genel merkez yöneticilerinin 'evet' demesine rağmen sorun çözülmedi." diye konuştu.

Kendilerine yönelik yalan ve iftiralara karşı kardeşlik hukukunu bozmayacaklarını dile getiren Tekin, göreve geldikleri ilk günden bu yana hukuki haklarını kullanarak tartışma oluşturacak adımlar atmadıklarını ifade etti.

Tekin, CHP'ye katılan yeni üyelere teşekkür ederek, "Yapıcı olmaya çalışıyoruz, yıkıcı olmaya çalışmıyoruz. 7 haftadır partimize ilgi gösteriliyor. Partimize üye olmak isteyen, yarın yönetici olmak isteyen bütün dostlarımızı asla mahcup etmeyeceğiz. Türkiye'de bir yol açtık. Bu yol, arınma yolu." ifadelerini kullandı.

Özgür Çelik'in kendisine meydan okuyarak sokak çağrısı yaptığını iddia eden Tekin, "Ey kardeşim, sen geçmiş dönemde o partide bu partide dolaşırken, ben meydanlardaydım meydanlarda. 81 ilin meydanını gezen bir insanım. Bana meydan söyleme. 1999'da partimiz barajın altında kaldığında gözyaşı döküyorduk, hiçbiriniz yoktunuz. Meydan okuyorsan varım. Bakın elinizdeki televizyonlara çıkalım, sadece tek soru soracağım, Aziz İhsan Aktaş'la ilişkiniz var mı, yok mu?" şeklinde konuştu.

Tekin'in konuşmasının ardından daha önce çeşitli siyasi partilerde yönetici ve üye olarak görev yapan 200 kişiye CHP rozetleri takıldı.